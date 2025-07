Meteo, ultime piogge prima del caldo sull’Italia: da lunedì addio al fresco ma niente clima torrido

Immagine di repertorio.

La breve pausa dal caldo con piogge e aria più fresca sta per diventare un ricordo per gli italiani. Dopo le ultime piogge attese oggi nel centro nord, anche con fenomeni intensi, da stasera le perturbazioni saranno in esaurimento e dalla prossima settimana tutta la Penisola farà di nuovo i conti con l'Anticiclone e il caldo africano. Secondo le previsioni meteo della settimana, da lunedì 14 luglio le temperature saliranno diffusamente oltre i 35 gradi che ci riporteranno a una situazione da bollino arancione in alcune città ma senza clima torrido.

“La tregua dal caldo rovente ha i giorni contati: prima al Nord e poi via via al Centro e al Meridione tornerà l'anticiclone africano che riporterà le temperature oltre i 35 gradi almeno fino al 25 luglio" ha spiegato infatti a Fanpage.it il meteorologo Mario Giuliacci. Non si dovrebbero però raggiungere temperature estreme come i 38 gradi delle settime scorse. “Un po' l'alta pressione che spazza via i temporali ma le temperature non saranno comunque troppo elevate” ha rivelato il meteorologo Flavio Galbiati.

Nel dettaglio, oggi domenica 13 luglio per l’Italia gli ultimi sgoccioli della fase fresca con fenomeni temporaleschi intensi attesi su settore alpino, prealpino e sulle pianure adiacenti del Nord, in particolare su Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, e in estensione sull'appennino tosco-emiliano e fino alle aree interne di Umbria e alto Lazio. I fenomeni però saranno in esaurimento ovunque dalla sera, preludio a un lunedì soleggiato in tutta Italia.

Previsioni meteo della settimana, torna il caldo

Dalla prossima settimana, infatti, le temperature saranno in aumento e già da lunedì inizieranno a crescere al Sud, risparmiato da fenomeni temporaleschi estremi. Da martedì 15 luglio temperature in crescita anche al Centro-Nord che saranno responsabili di una nuova settimana da bollino rosso anche e se inizialmente senza caldo torrido. Rimarrà la solita instabilità pomeridiana che riguarderà soprattutto le zone alpine e prealpine e le aree pedemontane di Lombardia, Veneto ed Emilia occidentale ma senza eventi estremi.

Forte rialzo delle temperature atteso su tutte le regioni ma tra Mercoledì 16 e Giovedì 17 Luglio, non mancheranno correnti più fresche che porteranno instabilità meteo nelle ore centrali del giorno con aumento della nuvolosità e piogge sia sui rilievi delle regioni del nord sia lungo tutta la dorsale appenninica con possibili locali precipitazioni al centro sud. Nel dettaglio, condizioni di bel tempo ovunque nella seconda parte di settimana con possibile temporanea instabilità sul settore orientale delle regioni del centro-nord nella giornata di giovedì 17 e sulle regioni peninsulari del centro-sud venerdì 18 luglio.