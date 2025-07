Quando tornerà il caldo rovente su tutta l’Italia: le previsioni meteo per i prossimi giorni

video suggerito

Domani 10 luglio e venerdì 11 luglio le temperature, sia le massime che le minime, caleranno ancora sotto la media stagionale in tutta l'Italia. Non sono attesi però violenti temporali. A Fanpage.it lo ha spiegato Flavio Galbiati, Meteorologo di MeteoExpert.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di MeteoExpert

A cura di Giorgia Venturini

I temporali degli ultimi giorni hanno messo in ginocchio alcune città d'Italia, sia del Nord che del Sud. Violenti acquazzoni, accompagnati da fortissime raffiche di vento, hanno provocato non pochi danni: soprattutto alberi caduti e strade allagate. Unica nota positiva: sono calate le alte temperature delle scorse settimane. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? A Fanpage.it lo ha spiegato Flavio Galbiati, Meteorologo di MeteoExpert.

Il gran caldo ci darà ancora un po' di tregua?

Per il resto della settimana le temperature, sia le massime che le minime, caleranno ancora sotto la media stagionale in tutta l'Italia. Il maltempo delle ultime ore al Nord oggi 9 luglio porterà instabilità nella zona del medio-basso adriatico. Poi però tutte le perturbazioni si allontaneranno.

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da un meteo stabili e con temperature fortunatamente non fastidiose. Non ci sarà nei prossimi giorni il caldo eccessivo delle scorse settimane. Qualche nuvola è prevista solo in montagna.

Quando dovremmo attendere nuovi temporali?

Il meteo potrebbe peggiorare di nuovo nel fine settimana: sabato potrebbe tornare un po' di instabilità al Nord per una perturbazione in arrivo dalla Spagna. Domenica forse anche nel Centro Italia. Ma almeno questa ultima ondata di maltempo ha spazzato via il caldo eccessivo. È normale: dopo il caldo intenso arrivano fenomeni violenti. Ma – ripeto – nei prossimi giorni torna un po' l'alta pressione che spazza via i temporali ma le temperature non saranno comunque troppo elevate.

Caleranno anche le raffiche di vento?

Con l'assenza di temporali diminuiranno anche le raffiche di vento. Nelle prossime ore però potremmo registrare venti maestrali al Centro Sud, mentre li ritroveremo sulle isole solo nella giornata di giovedì. Nel resto della settimana avremo sempre venti deboli. Inoltre, non sono previste piogge significative.

Che temperature ci dovremo aspettare quindi?

Nel dettaglio, le temperature non supereranno i 30 gradi. Così come al Nord così come al Sud: a Roma per i prossimi giorni ci saranno minime di 20 gradi e massime di 30. Lo stesso a Napoli. Al Sud solo Catania oggi toccherà i 35 gradi ma anche qui caleranno le temperature nei prossimi giorni.