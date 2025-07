Il caldo ha i giorni contati, in arrivo temporali e temperature giù fino a 10 gradi: le previsioni di Giuliacci

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Temporali e un brusco calo delle temperature con il termometro che potrebbe segnare fino a meno 10 gradi nel giro di una settimana, a partire da sabato 5 luglio. L'ondata di caldo degli ultimi giorni ha così le ore contate secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha Fanpage.it ha spiegato come sarà il tempo fino alla prima metà di luglio. E le novità sono molte, a cominciare dall'avvicinarsi di una doppia perturbazione atlantica che interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali.

Quando si abbassano le temperature al Centro-Nord

Secondo il colonnello Giuliacci, per quanto riguarda le temperature, "al Nord resteranno superiori a 35 gradi fino a venerdì 4 luglio, poi scenderanno di 10 gradi bruscamente tra sabato e domenica prossimi, fino a portarsi sotto i 30 gradi e tali resteranno per almeno 7 o 8 giorni. Anche al Centro le temperature saranno alte, fino a 38 gradi su Toscana, Umbria e Lazio ma caleranno di 5/7 gradi domenica 6 fino a portarsi intorno ai 30 gradi e tali resteranno per 7 o 8 giorni, quindi fino a metà luglio. Anche al Sud arriverà una perturbazione fresca atlantica, ma in ritardo rispetto al resto del Paese. Pertanto, le temperature resteranno sopra i 35 gradi più a lungo, almeno fino a mercoledì 9 luglio, poi anche qui scenderanno di 7 o 8 gradi intorno al 10/11 luglio".

Giuliacci ha sottolineato che quando parliamo di caldo "dovremmo tenere presente anche un fattore psicologico: le ondate del momento sono sempre avvertite come più forti rispetto a quelle del passato. Questa non è un'ondata di caldo eccezionale, ma la gente l'avverte come la più calda di sempre perché quella di un anno fa – che è stata magari più intensa – l'abbiamo dimenticata".

Temporali in arrivo: le regioni più a rischio

Non mancheranno i temporali. Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, "in questi giorni ci saranno rovesci a seguito di una lieve perturbazione che già ieri ha raggiunto le Alpi senza penetrare in profondità sul Nord. Ma già oggi, martedì 1 luglio, ci saranno temporali diffusi sulle Alpi e locali e pomeridiani su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Basso Veneto, Friuli e Sardegna. Mercoledì ancora temporali pomeridiani su Alpi, Piemonte, Lombardia e Liguria, oltre che sul versante adriatico dell'Appennino centro-settentrionale e sulla Sardegna. Giovedì qualche rovescio su Alpi e versante adriatico,. Poi da venerdì 4 ci sarà l'avanguardia di una forte perturbazione atlantica che decreterà il brusco calo delle temperature di cui abbiamo parlato. La giornata peggiore dal punto di vista meteo sarà sabato 5 con rovesci e temporali di forte intensità sulle regioni di Nord Ovest, in particolare Piemonte e Lombardia, e sul versante adriatico degli Appennini. Domenica 6 rovesci e temporali sempre al Centro Nord, piuttosto forti sulle Prealpi piemontesi lombarde e zona grandi laghi. Infine, lunedì 7 ancora sul nord tranne che sull'Emilia- Romagna. Martedì 8 migliorerà quasi ovunque e il 9 arriverà un'altra perturbazione con rovesci sulle regioni di Nord Est".