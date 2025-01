video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia e in Calabria e arancione in Sardegna domani 17 gennaio Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio 2025, un'allerta meteo rossa su Calabria e Sicilia e arancione sulla Sardegna. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia centro-meridionale: per domani, venerdì 17 gennaio, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa sui settori di due regioni, la Calabria e la Sicilia, dove moli comuni hanno anche deciso di tenere le scuole chiuse per motivi di sicurezza, e un avviso di allerta arancione sulla Sardegna, dove è previsto l'arrivo di piogge e temporali e un'intensificazione dei venti, a causa dell'avvicinarsi di un nucleo di aria fredda in quota, come comunicato dal Dipartimento nel bollettino sul proprio sito ufficiale.

Allerta rossa domani 17 gennaio in Calabria e Sicilia: l'elenco dei settori

Stando a quanto comunicato dalla Protezione civile, per domani, venerdì 17 gennaio, è stata diramata allerta meteo rossa su Calabria e Sicilia. Ecco, di seguito l'elenco delle zone interessate (come si vedrà, su queste regioni per altri settori sono stati valutati settori con diversi gradi di allerta):

Elevata criticità per rischio idraulico (allerta rossa):

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo arancione sulla Sardegna 17 gennaio

Allerta per moderata criticità è stata diramata sempre per domani su settori della Sardegna oltre che di Calabria e Sicilia:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Allerta meteo gialla domani 17 gennaio: le regioni coinvolte

Per altri settori di queste tre regioni è stata diramata allerta meteo gialla. Ecco, di seguito, quelli interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta giallo):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso.

Meteo, le previsioni di domani venerdì 17 gennaio 2025

Secondo le ultime previsioni meteo di domani, venerdì 17 gennaio, un nucleo di aria fredda in quota provocherà un progressivo peggioramento del tempo in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge e temporali e un'intensificazione dei venti, in estensione anche a Basilicata e Campania. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono pertanto attese su Sicilia e Calabria, in estensione alla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.