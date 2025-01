video suggerito

Scuole chiuse domani 17 gennaio in Calabria e Sicilia per maltempo: l'elenco dei comuni interessati Domani 17 gennaio scuole chiuse in decine di comuni per allerta meteo rossa e maltempo in Calabria e Sicilia. Stop alle lezioni anche in Campania per vento forte. I sindaci stanno firmando ordinanze apposite per lo stop alle lezioni per venerdì. L'elenco dei comuni interessati.

A cura di Antonio Palma

Intenso maltempo atteso nelle prossime ore al sud dove per domani 17 gennaio scuole chiuse in decine di comuni per allerta meteo rossa e arancione. Diversi gli istituti che nella giornata di venerdì rimarranno chiusi così come disposto dalle ordinanze sindacali delle varie amministrazioni locali. Scuole chiuse in particolare in Calabria e Sicilia. L’elenco dei comuni interessati in aggiornamento.

Scuole chiuse in Calabria domani 17 gennaio per allerta meteo rossa

Situazione critica in Calabria dove domani scuole chiuse in molte zone dopo che la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo rossa nel Reggino e nella fascia ionica Catanzarese, arancione nel Crotonese e costa ionica Cosentina e Giallo nel resto della regione a causa dell’elevato rischio di temporali intensi. Diversi sindaci in queste ore stanno firmando ordinanze apposite di chiusa di tutti gli situi di ogni ordine e grado sul loro territorio. Interessate soprattutto le province di Crotone e Catanzaro, ma chiusure anche in provincia di Reggio Calabria e Cosenza. Ecco l’elenco:

Catanzaro, Sersale, Satriano, Locri, Borgia, Gasperina, Girifalco, San Sostene, Pentone, Cardinale, Palermiti, Montepaone, Satriano, Squillace, Stalettì, Cicala, Cropani,Botricello, Taverna, Isca dello Jonio, Albi, Badolato, Tiriolo Martelletto, Cortale, Simeri Crichi, Sellia Marina, Marcedusa, Torre di Ruggiero, Miglierina, Plataci, San Floro, Marcellinara, Serra San Bruno, Squillace, Zagarise, Gimigliano, Amaroni, Mesoraca. Siderno, Bova Marina, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando, Caccuri, Cerenzia, Petilia Policastro, Polistena, Bivongi, Cosoleto, Cotronei, Sorbo San Basile, Brancaleone, Bruzzano, Zeffirio ,Palizzi, Roghudi, Montebello Jonico, Condofuri, Motta San Giovanni, Cinquefrondi Polistena, Roccabernarda, Taurianova, Cittanova, Bagnara, Cauolonia, Savelli, Isola Capo Rizzuto

In Sicilia scuole chiuse venerdì 17 gennaio a Siracusa, Catania e Messina

Situazione meteo difficile anche in Sicilia dove le scuole saranno chiuse domani 17 gennaio 2025 in diversi comuni della provincia di Siracusa compreso il capoluogo. "Domani, venerdì 17 gennaio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado, gli impianti sportivi pubblici, i parchi pubblici – compresi il parco archeologico della neapolis e del castello maniace, il cimitero comunale, le aree mercatali e gli asili comunali per avverse condizioni meteo" ha annunciato il primo cittadino di Siracusa. L’elenco in aggiornamento dei comuni interessati:

Siracusa, Buccheri, Palazzolo Acreide.

Scuole chiuse anche a Catania, come annunciato dal sindaco Enrico Trantino: "Stiamo disponendo la chiusura delle scuole e delle aree pubbliche. Non abbiamo ulteriori poteri di intervento. Ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini e al rispetto delle regole di prudenza". Stessa decisione è stata presa dai comuni di Acireale, Giarre, Mascalucia e Messina.

Scuole chiuse in Campania per vento forte domani

Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Campania dove domani 17 gennaio è allerta meteo per vento forte. Ordinande di chiusura di scuole e parchi sono state già firmate da alcuni sindaci della Provincia di Caserta e il capoluogo si appresa a fare altrettanto. L’elenco in aggiornamento dei comuni interessati dalla chiusura delle sculoe domani in Campania:

San Nicola la Strada