Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo in Calabria domani giovedì 27 marzo: l’elenco dei comuni L’elenco delle scuole chiuse domani giovedì 27 marzo per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni della Calabria per allerta meteo arancione, da Catanzaro a Lamezia Terme. In aggiornamento. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

Scuola chiuse domani, giovedì 27 marzo, in alcuni comuni della Calabria dove la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse. Tra questi, in particolare, i Comune di Catanzaro e di Lamezia Terme hanno già diramato le ordinanze con la decisione di sospendere le lezioni per motivi di sicurezza.

L'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani 27 marzo a Catanzaro

A seguito dell'allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, il sindaco, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani giovedì 27 marzo 2025. L'ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attivita' scolastiche ed extrascolastiche.

Scuole chiuse domani in Calabria: l'elenco dei comuni

Scuole chiuse domani, giovedì 27 marzo, anche a Lamezia. A causa delle avverse condizioni meteo, dal Comune, informano che "verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per la incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l'intera popolazione. Al fine anche di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio si ritiene opportuno disporre la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e degli Asili Nido comunali nel territorio di Lamezia Terme compreso il plesso facente parte dell'Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido per l'intera giornata del 27 marzo".

Stessa decisione è stata presa dai sindaci di Girifalco, Taverna, Sorbo San Basile, Zagarise, Borgia, Sersale, Pentone, Simeri Crichi, Albi, Falerna, Squillace, Taverna, Gimigliano, Botricello, San Vito, Satriano, Cropani, Caraffa, Gizzeria, San Floro, Chiaravalle, Montepaone, Cortale, sempre in provincia di Catanzaro.

In provincia di Crotone scuole chiuse domani a Cerenzia.