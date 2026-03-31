Scuole chiuse per ondata di maltempo domani 1 aprile 2026: l’elenco dei comuni per regione

Allerta rossa della Protezione civile per domani, 1° aprile, con neve, vento forte, piogge intense e rischio idraulico. Scuole chiuse in diversi comuni tra Molise e Abruzzo. La situazione è in continuo aggiornamento e non si escludono nuove ordinanze nelle prossime ore.

Nuova intensa ondata di maltempo sull'Italia e scuole chiuse in diversi comuni per la giornata di domani, mercoledì 1° aprile. Il peggioramento delle condizioni meteo sta interessando in particolare il Centro-Sud, dove l’arrivo di aria fredda e instabile sta provocando nevicate anche abbondanti, raffiche di vento e precipitazioni persistenti. La Protezione civile ha diramato un’allerta rossa su alcune aree, segnalando criticità idrauliche e possibili disagi alla viabilità.

Le amministrazioni locali si stanno muovendo in ordine sparso ma con un obiettivo comune: ridurre i rischi per la popolazione. Tra le prime misure adottate c’è la chiusura delle scuole, decisa in diversi comuni per evitare spostamenti in condizioni difficili. In Molise e Abruzzo, dove la situazione appare più critica, sindaci e autorità locali stanno firmando ordinanze nelle ultime ore, mentre il quadro resta in evoluzione e ulteriori decisioni potrebbero arrivare a breve.

Scuole chiuse per maltempo, l’elenco dei comuni regione per regione

A Capracotta, uno dei comuni più alti dell’Appennino, il sindaco Candido Paglione ha disposto la chiusura del plesso scolastico dopo il peggioramento delle condizioni meteo.

Nel provvedimento si fa riferimento a un’ondata di freddo artico accompagnata da venti di bufera e forti nevicate, che stanno rendendo difficile la viabilità. Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente peggiorata, con accumuli di neve e raffiche che complicano anche le operazioni di pulizia delle strade. Il quadro resta critico e sono attese altre precipitazioni nelle prossime ore.

In Abruzzo la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idraulico diffuso, accompagnata da criticità arancione su altri bacini regionali. Una situazione che ha portato diversi sindaci ad adottare misure precauzionali.

A Arsita resteranno chiuse tutte le scuole dell’istituto comprensivo Valle del Fino, mentre a Castiglione Messer Raimondo lo stop riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, oltre agli impianti sportivi e ai servizi per la prima infanzia.

Stessa decisione anche a Rocca San Giovanni, dove l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima collaborazione di fronte a una fase definita particolarmente delicata.

Il peggioramento è confermato anche dal presidente della Regione Marco Marsilio, che ha parlato di una fase di maltempo eccezionale destinata a intensificarsi tra domani e dopodomani. L’allerta riguarda in particolare neve e ghiaccio, con possibili ripercussioni su viabilità e sicurezza. Da qui l’invito ai cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a mantenere comportamenti prudenti nelle prossime ore.

ELENCO IN AGGIORNAMENTO