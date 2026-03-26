Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpite

Ancora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia.

Maltempo intenso nelle prossime ore sull'Italia con temporali, neve e venti forti su gran parte del Centro Sud. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 27 marzo 2026, una allerta meteo gialla per, temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su nove regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Tutta colpa del fronte perturbato che sta attraversando la Penisola da nord a sud con il suo carico di pioggia e venti freddi che ha causato anche un repentino abbassamento delle temperature su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore saranno interessate ancora tutte le coste adriatiche del paese dove si prevedono violenti temporali e nevicate anche a quote collinari lungo l'Appennino accompagnati da venti forti di tramontana e maestrale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani venerdì 27 marzo 2026 una allerta meteo gialla su Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

L'avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specie settori settentrionali, Calabria, specie settori centro-meridionali e Sicilia, specie settori tirrenici e nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dal mattino di domani persisteranno venti di burrasca a prevalente componente settentrionale su Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, inoltre, persistono nevicate su Umbria, specie settori orientali, Marche, Abruzzo e Molise, generalmente al di sopra dei 400-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori.

Ecco il bollettino delle allerte meteo Idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-6, Marc-4

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Marche: Marc-6, Marc-4 Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Lazio: Appennino di Rieti

Marche: Marc-5, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere

Temporali e neve su regioni adriatiche e Sud, le previsioni meteo

Il maltempo imperverserà su tutte le regioni adriatiche e al sud nella giornata di domani. Per venerdì 27 marzo le previsioni meteo indicano temporali diffusi e molto intensi sulle regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud e della Sicilia mentre avremo nevicate anche a quote collinari sull'interno e i settori appenninici. Al contrario migliora al nord ma le temperature saranno in deciso calo ovunque accompagnate da forti venti che saranno responsabili anche di mareggiate lungo le coste esposte.