Meteo weekend, dopo il sereno torna il maltempo: pioggia e neve da domenica, le previsioni Dopo diversi giorni di sole e cielo terso, l'anticiclone lascerà il posto a una nuova ondata di maltempo. Due perturbazioni faranno il loro ingresso sull'Italia nel weekend di sabato 8 e domenica 9 marzo. In particolare, un ciclone di origine atlantica porterà precipitazioni anche intense e nevicate abbondanti in quota sulle Alpi occidentali. Le previsioni per il fine settimana.

A cura di Eleonora Panseri

Dopo giornate di tempo sereno sull'Italia, l'anticiclone cederà il posto nelle prossime ore a nuove perturbazioni che riporteranno il maltempo sul nostro Paese. Già a partire dalla giornata di oggi, venerdì 7 marzo, il primo sistema interesserà le Isole Maggiori e l'estremo Sud, con piogge a tratti intense.

Le nuvole aumenteranno anche al Centro, mentre le condizioni meteo resteranno stabili al Nord. Domani, sabato 8 marzo, prevista una breve tregua, seguita nella giornata di domenica 9 da una seconda perturbazione, più intensa, che colpirà il Centro-Nord con piogge localmente forti e nevicate sulle Alpi.

Sabato 8 marzo ancora tempo soleggiato, poi cambia tutto

Come già anticipato, nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo, sull'Italia arriverà maltempo conpiogge e rovesci in Sicilia,Calabria meridionale e Sardegna. Nuvole in aumento nel resto del Sud e sul Centro, sereno o poco nuvoloso al Nord, con nebbie nelle ore notturne e al mattino in Lombardia e in Emilia Romagna.

Le minime saliranno al Centro-Sud e sulleIsole, temperature massime stazionarie o in lieve calo.

Sabato 8 marzo invece avremo una breve tregua, con nuvolosità variabile e irregolare sulle Isole, sulle regioni del settore peninsulare e sul Nord-Est. Piogge isolate potrebbero interessare ancora alcune zone della Sardegna, della Sicilia e della Calabria. Previste ivnece ampie schiarite nel resto del Nord.

Le temperature resteranno complessivamente su valori oltre la norma. In particolare, le minime aumenteranno nel settore peninsulare e le massime saliranno nelle Isole e in locale e leggero calo al Nord-Est e al Centro.

Maltempo e neve da domenica 9 marzo: ciclone atlantico in arrivo

Nel corso della giornata di domenica 9 marzo arriverà una seconda perturbazione, un ciclone di origine atlantica che impatterà sul nostro Paese innescando un'ulteriore fase di maltempo che dovrebbe estendersi anche all'inizio della prossima settimana.

Al Nord, a causa dello scontro tra masse d'aria diverse, sono previste precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio. Dal pomeriggio in Piemonte, Liguria e alta Toscana potrebbero cadere fino a oltre 150 millimetri di pioggia in poco tempo.

La perturbazione porterà anche a un calo delle temperature che porteranno in quota nevicate abbondanti su tutte le Alpi occidentali, con fiocchi sopra i 1000 metri su Piemonte e Lombardia. Si attende fino a un metro di neve fresca di accumulo.