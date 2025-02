video suggerito

Inizio settimana con maltempo al Sud, poi torna il sereno con l’anticiclone: le previsioni meteo La settimana di lunedì 3 febbraio si apre ancora con il maltempo al Sud, ma la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni con il ritorno dell’anticiclone sull’Italia. Da martedì 4 a giovedì 6 attese giornate più soleggiate su gran parte del Paese. Nel weekend potrebbe arrivare una nuova svolta meteo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il vortice ciclonico con cui si è aperto il mese di febbraio ha colpito le regioni meridionali e parte del Centro con precipitazioni intense. Anche la settimana di lunedì 3 febbraio inizierà all'insegna del maltempo al Sud e sulle Isole.

Nel resto d’Italia, invece, continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile, grazie anche all’espansione dell’alta pressione che si estenderà sulle regioni settentrionali e poi gradualmente anche sul resto del Paese a metà settimana.

Da martedì 4 fino almeno a giovedì 6 febbraio prevarranno quindi condizioni di tempo stabile e asciutto, a parte una residua instabilità che insisterà all’estremo Sud.

Dal punto di vista delle temperature, a metà settimana ci sarà un lieve calo delle temperature minime notturne, causato dai rasserenamenti che si verificheranno nei prossimi giorni. Nel weekend invece si prospetta una diminuzione più significativa, che porterà le temperature su livelli in linea con la stagione.

Meteo, inizio settimana: lunedì 3 febbraio ancora maltempo al Sud

La giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, sarà ancora all'insegna del maltempo sulle regioni del Sud, sulla Sardegna e su alcuni tratti del versante adriatico del Centro, in particolare su Marche, Abruzzo e Molise. Maggiori schiarite sono attese invece sulla Sicilia.

Al Centro, invece, sul lato tirrenico e su gran parte del Nord, assisteremo a condizioni meteo più stabili grazie all'approssimarsi dell'anticiclone, che tenderà poi a spostarsi anche sul resto del nostro Paese nei giorni a seguire. Quindi, tempo prevalentemente soleggiato al Nord, Toscana, Umbria e alto Lazio.

Martedì 4, mercoledì 5 a giovedì 6 febbraio torna il sereno

Da martedì 4 a giovedì 6 febbraio attese giornate più soleggiate su gran parte del Paese, fatta eccezione per qualche nube irregolare su bassa Calabria e Sicilia e per il ritorno di fitte nebbie e nubi basse sulla pianura Padana occidentale.

Mercoledì 5 febbraio qualche annuvolamento sparso potrà insistere ancora tra la Calabria meridionale e Sicilia, con occasionali piovaschi al mattino nel settore ionico dell’isola. Giovedì 6 qualche nuvola in più potrà interessare anche la Sardegna.

Prevista una svolta nel weekend di venerdì 7 febbraio

Il meteo per l’ultima parte della settimana è ancora incerto, anche se le proiezioni sembrano confermare un indebolimento dell'alta pressione che verrà sostituita da una circolazione di tipo ciclonico, con afflusso di aria più fredda.

Potrebbe verificarsi quindi un calo delle temperature in linea con la stagione e passaggi perturbati che potrebbero interessare anche l’Italia. Venerdì 7 febbraio l’estremo Nord-Ovest e il Centro-Sud potrebbero essere interessati da precipitazioni, con neve che sulle Alpi occidentali a quote collinari e nevicate anche in Appennino.

Sabato 8 il tempo dovrebbe tornare stabile al Nord. Al Centro e al Sud si profilano invece condizioni meteo più instabili con fenomeni anche intensi. La giornata di domenica 9 febbraio dovrebbe essere ancora perturbata al Sud e in Sicilia, con precipitazioni in risalita verso il medio Adriatico.