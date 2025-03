Allerta meteo e scuole chiuse in Sicilia per maltempo il 7 marzo: le regioni a rischio e l’elenco dei comuni

video suggerito

Allerta meteo arancione per la giornata di domani venerdì 7 marzo sulla Sicilia per rischio temporali e idrogeologico. Scuole chiuse in diversi comuni: l'elenco resta in aggiornamento. Allerta gialla su Calabria, alcuni settori della Sicilia e sulla Sardegna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Torna il maltempo su alcune regioni d'Italia dopo un generale trend di cieli sereni e giornate soleggiate dell'ultima settimana. Per la giornata di venerdì 7 marzo, infatti, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla e arancione su diverse regioni d'Italia per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. In particolare su Sicilia, Calabria e Sardegna sono previste rispettivamente allerte di tipo arancione e gialla. In Sicilia alcune scuole resteranno chiuse in diversi settori del'isola per la giornata di domani. L'elenco nel dettaglio

Allerta arancione in Sicilia, scuole chiuse per maltempo: l'elenco dei comuni

Per la giornata di domani, venerdì 7 marzo, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico su diversi settori della Sicilia Nord-Orientale. Previste anche scuole chiuse in diversi settori dell'isola. L'elenco è attualmente in aggiornamento

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

In seguito alla diramazione del bollettino di allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado dei seguenti comuni: Letojanni, Santa Teresa di Riva, Savoca, Antillo, Sant'Alessio Siculo, Furci Siculo, Roccalumera.

Chiusi gli istituti di ogni ordine e grado anche a Savoca insieme a tutte le strutture sportive del territorio. L'ente comunale chiede alla popolazione di mostrare la massima attenzione.

L'elenco è in continuo aggiornamento.

Maltempo, allerta gialla per temporali in Calabria: i settori coinvolti

Allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile sulla Calabria per temporali e rischio idrogeologico. L'elenco completo del Dipartimento di Protezione Civile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Allerta gialla per domani venerdì 7 marzo sulla Sardegna: i settori coinvolti

Allerta gialla anche sulla Sardegna domani venerdì 7 marzo. Sono diversi i settori coinvolti per rischio idrogeologico. Il bollettino emesso dalla protezione civile prevede un'allerta gialla (quindi di tipo meno grave) per rischio idrogeologico sui Bacini Flumendosa-Flumineddu, Campidano e Iglesiente