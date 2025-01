video suggerito

Chi era Oliviero Toscani, il celebre fotografo delle campagne provocatorie Benetton La vita e le opere di Oliviero Toscani, morto il 13 gennaio 2025. Nato nel 1942, aveva 82 anni e da circa due soffriva di una rara malattia, l’amiloidosi. Una carriera durata circa mezzo secolo, tra campagne pubblicitarie di successo e servizi per il mondo della moda. Lascia la moglie Kirsti Moseng e sei figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

456 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oliviero Toscani nel 2023

La morte di Oliviero Toscani è arrivata a82 anni. Dal 10 gennaio era ricoverato presso l'ospedale di Cecina (Livorno) a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Circa due anni fa gli era stata diagnosticata una malattia rara, l'amiloidosi, che lo aveva portato a perdere oltre 40 chili in un anno. "Non ho paura della morte, basta che non faccia male", aveva raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. Lascia la moglie Kirsti Moseng e sei figli, Alexandre, Olivia, Sabina, Rocco, Lola e Ali.

La carriera di Oliviero Toscani

Nato nel febbraio 1942, Oliviero Toscani è stato uno dei fotografi più conosciuti e apprezzati in Italia. Figlio di Fedele Toscani, storico fotoreporter del Correre della Sera, ha iniziato la sua carriera a 14 anni, pubblicando il suo primo scatto proprio sullo stesso quotidiano del padre. Fin da subito geniale e divisivo, ha portato la sua visione del mondo nelle campagne pubblicitarie e nelle riviste di moda, come Elle, Vogue, Harper's Bazar, realizzando foto per brand come Valentino, Chanel e Fiorucci.

Dal 1982 al 2000 ha lavorato con Benetton curando gli scatti e il concept delle campagne pubblicitarie dell'azienda, raffigurando in immagini alcuni temi attuali all'epoca, come l'uguaglianza razziale, la pena di morte, la pace, sempre un linguaggio innovativo. In quegli anni anni ha fondato anche la rivista Fabrica e Colors, centro internazionale per le arti e la ricerca della comunicazione moderna. "La fotografia è la memoria storica del mondo. Prima della fotografia, secondo me, erano tutte fake news. La Bibbia è fake news", aveva raccontato in una recente intervista a Fanpage.it a proposito della sua idea di fotografia. Tra i personaggi immortalati nomi come Federico Fellini, Fidel Castro, Muhammad Alì, sempre con coraggio e forza: "Se fai qualcosa di nuovo non sei mai sicuro che funzioni, devi avere il coraggio di farlo anche senza certezze".

Leggi anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero in crisi, la ballerina ha tolto dai social le foto con il marito

L'annuncio della malattia e l'ultima apparizione in video

Nell'agosto 2024, Toscani aveva raccontato per la prima volta di soffrire di una "malattia incurabile", l'amiloidosi, che aveva cambiato in modo irreversibile la sua quotidianità. "Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80″, aveva svelato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Già in quell'occasione aveva spiegato di non sapere quanto tempo gli sarebbe rimasto da vivere, pur precisando di non temere la morte: "Non ho paura, basta che non faccia male".

L'ultima apparizione video di Oliviero Toscani nel settembre 2024

Circa un mese dopo l'annuncio della diagnosi, il celebre fotografo era tornato a mostrarsi in video, in quella che ad oggi è la sua ultima apparizione in tv. Era stato ospite del programma In Onda, nella puntata del 3 settembre, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. In collegamento, Toscani aveva parlato delle sue condizioni di salute e rivelato: "Ho avuto una vita molto privilegiata e fortunata, vissuto tutto quello che uno può sognare di vivere. Adesso devo pagare tutto quello che ho preso prima. Non si ha il coraggio di affrontare la vita. Se vivi, muori".

La vita privata del fotografo: la moglie Kirsti Moseng e i sei figli

Oliviero Toscani e la seconda moglie Kirsti Moseng

Da circa 50 anni, Toscani era felicemente sposato con l'ex modella norvegese Kirsti Moseng. Il primo incontro avvenne a Milano, entrambi poco più che ventenni, e quando lui vide il volto di lei su una copertina di Vogue non ebbe dubbi: sarebbe diventata sua moglie. E così, qualche anno dopo, accadde davvero. Insieme diventarono anche genitori di tre figli, Rocco, Lola e Ali, che lo resero poi nonno di diversi nipoti. Prima di Moseng, il fotografo ebbe altre due mogli, Brigitte e Agnete. Dal primo matrimonio nacque Alexandre (oggi padre di quattro figli), mentre dal secondo Olivia e Sabina.