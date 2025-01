video suggerito

Oliviero Toscani ricoverato d’urgenza per l’amiloidosi: è in gravi condizioni Il ricovero è legato all’aggravarsi di una malattia rara e incurabile, l’amiloidosi, diagnosticata due anni fa. A La7 nell’ultima intervista video: “Ho vissuto tutto quello che uno può sognare di vivere e adesso è così. Devo pagare tutto quello che ho preso prima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il celebre fotografo Oliviero Toscani, 82 anni, è stato ricoverato questa mattina all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, in gravi condizioni. Il ricovero è legato all'aggravarsi di una malattia rara e incurabile, l'amiloidosi, diagnosticata due anni fa. Durante la sua permanenza in ospedale, Toscani ha ricevuto la visita del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Lo scorso agosto, il fotografo aveva pubblicamente rivelato la sua malattia, dichiarando di aver perso 40 chili in un anno e di non sapere quanto tempo gli restasse da vivere.

Cos'è l'amiloidosi, la malattia rara di Oliviero Toscani

L'amiloidosi è un gruppo di malattie rare caratterizzate dall'accumulo anomalo di proteine negli organi vitali. Attualmente sono stati identificati circa 30 tipi diversi di questa patologia. Il meccanismo alla base è comune: l'organismo produce proteine in eccesso che, accumulandosi nei tessuti, causano progressivamente danni agli organi. La classificazione del tipo specifico di amiloidosi dipende dalla proteina coinvolta nel processo. Nel caso di Oliviero Toscani, la malattia si è manifestata improvvisamente con difficoltà nella deambulazione, portando inizialmente a sospettare un problema cardiaco. I sintomi tipici dell'amiloidosi includono edemi alle gambe, difficoltà respiratorie (dispnea), perdita di peso significativa, ingrossamento del fegato e alterazioni della sensibilità a mani e piedi.

L'ultima intervista in tv di Oliviero Toscani

Oliviero Toscani ha rivelato per la prima volta della sua malattia in una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale rivelò di aver perso quaranta chili in un anno. Dopo il clamore suscitato da quello scritto, il fotografo è apparso in televisione, ospite di In Onda Estate, la trasmissione di La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Sul suo stato e sul clamore suscitato dalle sue parole, disse: "Ho detto delle banalità e, come tutte le banalità, questo impressiona la gente. Se dici la verità, fai sempre paura. Ho avuto una vita molto privilegiata e fortunata. Ho vissuto tutto quello che uno può sognare di vivere e adesso è così. Devo pagare tutto quello che ho preso prima".