Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: "Quanto tempo sprecato per gelosie e ansie inutili" L'attrice ha parlato del suo tumore al pancreas a I Lunatici: "Sprechiamo il nostro tempo dietro gelosie, ansie inutili e frustrazioni. Credo in un ordine superiore delle cose e sono confortata di potermici abbandonare". Suo figlio ha pubblicato il libro che parla di lei e del suo momento attuale, "Non ci sono buone notizie".

Eleonora Giorgi è intervenuta la notte scorsa nel programma "I lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2. L'attrice ha parlato apertamente del suo tumore al pancreas: "Tengo duro, sono piena d'amore e capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo… Sapete, la malattia è avanzata, aspetto un miracolo… ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate". L'attrice ha testimoniato come ha cambiato tutte le proirità della sua vita: "Sprechiamo il nostro tempo dietro gelosie, ansie inutili e frustrazioni. Credo in un ordine superiore delle cose e sono confortata di potermici abbandonare. L'amore, la bellezza e l'arte per me sono Dio, la prova dell'esistenza di qualcosa".

Le parole di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha raccontato di rimpiangere a questo punto della vita, le sue passeggiate al parco: "Le adoravo". Adesso, infatti, camminare è molto più difficile.

Cose come quella che è successa a me ti fanno capire quanto vale il tempo quando stai bene. Rimpiango le mie camminate al parco. Le adoravo. Camminare ora è difficile, dopo dieci passi mi ci vuole la seggiolina a rotelle. Sono stata inondata di messaggi di affetto e gratitudine sui social. Tanti hanno apprezzato tantissimo la mia esposizione. Questa malattia devastante può indurti in una sorta di mortificazione. Io invece ho detto no. Il mio è un tumore del cavolo, che è arrivato troppo presto. Sta dilagando tutta una nuova farmacologia rispetto al tumore del pancreas, ancora non del tutto accessibile. Ci sono frontiere importanti, questo è un tumore devastante, si è disseminato ovunque, però parlarne ha aiutato tanta gente.

Il racconto di Andrea Rizzoli

Il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, ha raccontato la malattia di suo madre nel libro "Non ci sono buone notizie" e in una intervista al Corriere della Sera ha raccontato: "Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo". Andrea Rizzoli sarà ospite di Verissimo nella giornata di sabato 1 febbraio mentre domenica 2 febbraio sarà protagonista Eleonora Giorgi per raccontare a Silvia Toffanin le sue giornate.