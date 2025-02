video suggerito

Eleonora Giorgi: "Ho una metastasi al cervello, l'unica speranza è una cura sperimentale" Eleonora Giorgi ha raccontato a Verissimo gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, spiegando che i medici hanno scoperto una metastasi al cervello per la quale sarebbe necessaria una cura sperimentale non ancora approvata: "Dovrei chiamare Trump per mettere una firma".

A cura di Andrea Parrella

Eleonora Giorgi racconta da mesi il decorso della sua malattia con grande lucidità. Ospite di Verissimo nella puntata del 2 febbraio, l'attrice ha spiegato che le sue condizioni sono in peggioramento: "Hanno scoperto una metastasi al cervello". Senza indugi e con estrema chiarezza, Giorgi ha spiegato che il tumore al pancreas scoperto tempo fa, per il quale sta seguendo un intenso percorso di cure, non ha arrestato la sua corsa: "Non nascondo che ho avuto un po' di paura".

"Dovrei chiamare Trump per una cura sperimentale"

L'attrice, in collegamento da casa sua, ha spiegato a Silvia Toffanin cosa sta accadendo: "Hanno scoperto una metastasi al cervello e mi hanno fatto la radiochirurgia. Tutti quelli che hanno a che fare con un tumore conoscono la radio chirurgia, ma si trattava di cervello e non nascondo che ho avuto un po’ di paura". L'attrice spiega che l’unica sua speranza sarebbe la possibilità di avere accesso a cure sperimentali, che sono già state individuate ma che ancora non sono rese disponibili: "Non so se dovrei chiamare Trump per far approvare la medicina. Ci sono migliaia di persone come me, stiamo aspettando un timbro negli Stati Uniti anche se poi, anche una cura sperimentale sai, ci vuole coraggio. Io comunque ho detto ai medici, e anche ai miei ragazzi lasciatemi andare in ordine. Al momento non ho iniziato nemmeno la chemio palliativa, perché ho avuto il problema con il cibo e questa aggredirebbe di nuovo l’intestino".

Eleonora Giorgi: "La ia vita potrebbe finire da un momento all'altro"

Come aveva raccontato al settimanale Gente diverse settimane fa, da quando le è stata diagnosticata la malattia, Eleonora Giorgi deve molto ai suoi figli, grazie ai quali ha iniziato a curarsi: "L'attaccamento dei miei ragazzi a me e alla vita è talmente forte che mi sono consegnata a loro, facendo tutto ciò che ritengono importante, sennò mi sarei abbandonata al mio destino, senza intervenire”. Un ruolo speciale lo ha svolto anche il piccolo Gabriele, nipotino dell'attrice, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Giorgi cerca di passare più tempo possibile con il piccolo ed è preoccupata che lui possa dimenticarsi della nonna: "Ripiombo nella realtà solo quando penso che tutto questo potrebbe finire da un momento all’altro e non voglio. Mi strazia pensare di non vedere più le persone del cuore, ma la vita è così".