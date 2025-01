video suggerito

Peggiorano le condizioni di Oliviero Toscani: “Non è più cosciente”. La moglie: “Sembra una strada senza ritorno” Peggiorano le condizioni di salute di Oliviero Toscani, ricoverato dallo scorso 10 gennaio all’ospedale di Cecina (Livorno). Il noto fotografo non sarebbe più cosciente. “Sembra una strada senza ritorno”, ha fatto sapere la moglie Kirsti Moseng. Due anni fa gli era stata diagnosticata una malattia rara, l’amiloidosi, che lui stesso aveva definito “incurabile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Si aggravano le condizioni di salute di Oliviero Toscani. Il noto fotografo, 82 anni, è ricoverato dallo scorso 10 gennaio all'ospedale di Cecina (Livorno) nel reparto di rianimazione. A farlo sapere il Corriere della Sera. Ad agosto aveva reso pubblica la diagnosi di amiloidoisi, una rara malattia incurabile. "Sembra una strada senza ritorno", ha fatto sapere la moglie Kirsti Moseng a cui è legato da oltre 50 anni.

Come sta Oliviero Toscani, le parole della moglie

Stando a quanto spiega il Corriere della Sera, Oliviero Toscani non è più cosciente. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate. Condizioni già delicate da quando, due anni fa, gli era stata diagnosticata l'amiloidosi, una rara malattia che lui stesso aveva definito incurabile. "Sembra una strada senza ritorno", ha detto la moglie Kirsti Moseng riguardo al marito. Insieme da oltre 50 anni, sono genitori di Rocco, Lola e Ali. Il fotografo è anche padre di altri tre figli, Alexandre, Olivia e Sabina.

L'annuncio della malattia e il ricovero in ospedale

Nell'agosto 2024, Toscani aveva raccontato per la prima volta di soffrire di una "malattia incurabile", l'amiloidosi, che aveva cambiato in modo irreversibile la sua quotidianità. "Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80″, aveva svelato in un'intervista rilasciata ad Elvira Serra per Il Corriere della Sera. Già in quell'occasione aveva spiegato di non sapere quanto tempo gli sarebbe rimasto da vivere, pur precisando di non temere la morte: "Non ho paura, basta che non faccia male". Lo scorso 10 gennaio la notizia del suo ricovero in ospedale, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute.