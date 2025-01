Raffaella Carrà e la foto coi bambini di Oliviero Toscani che finì sulla sua bara: “C’era pipì ovunque”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

A poche ore dall'annuncio della morte di Oliviero Toscani, sono molti i frammenti televisivi di ricordi del fotografo da parte di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Con il suo approccio incisivo, spesso provocatorio, che gli aveva dato la possibilità di spaziare diventando tra i principali esponenti di "shockvertising", modello pubblicitario che punta a creare réclame di forte impatto emotivo. Toscani ha realizzato campagne pubblicitarie e dato vita a ritratti che sono rimasti nel tempo. Tra questi, la campagna che il fotografo realizzò per Raffaella Carrà nel 2006 per il programma "Amore", uno show atipico del sabato sera in cui si mescolava intrattenimento al tema delle adozioni a distanza.

Il racconto di Raffaella Carrà sull'incontro con Toscani

In un'intervista a Il senso della vita, Raffaella Carrà aveva raccontato a Paolo Bonolis la genesi di quella collaborazione, testimonianza della tempestività con cui Toscani approcciava le varie richieste. Carrà racconta la telefonata con il fotografo: "Senti Oliviero, solo tu mi puoi aiutare con la classe, il gusto, il talento che hai, a risolvere questo problema". Toscani le chiese due giorni per pensarci, ma "gli dissi che non li avevamo. Ci sentimmo il giorno dopo e mi disse che lui vedeva questi polipetti che mi giravano intorno". Il risultato prodotto dall'immaginazione di Toscani fu la foto celebre di Raffaella Carrà con bambini di varie etnie: "Sono andata a Milano, pipì dappertutto […] ma è stata un'esperienza bellissima e lo ringrazio molto perché ha dato un tocco di classe a questo programma".

La foto sulla bara di Raffaella Carrà

A riprova dell'attaccamento di Raffaella Carrà al tema delle adozioni, e in particolari a quella campagna pubblicitaria così incisiva, l'immagine di Raffaella Carrà con i bambini fu una di quelle poste sulla bara della grande conduttrice nel giorno dei suoi funerali, a luglio del 2021.

