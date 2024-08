Oliviero Toscani ha l’amiloidosi: “È una malattia incurabile, ho perso 40 chili in un anno”

video suggerito

Oliviero Toscani sta combattendo da poco più di un anno contro l'amiloidosi, una malattia incurabile. Ne ha parlato in una intervista al Corriere della Sera, il quotidiano di via Solferino pubblica anche le foto del suo aspetto attuale: "Ho perso 40 chili. Si muore. Ma non ho paura della morte, basta che non faccia male". Il fotografo sta cercando di curarsi con una cura sperimentale: "Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali".

Le parole di Oliviero Toscani

"Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80". Oliviero Toscani racconta come sono andate le cose e come questa malattia lo abbia cambiato profondamente. "Voglia di fotografare? No. Mi sono liberato di tutto. È questa la bellezza. Paura di morire? No, non ho paura. Basta che non faccia male. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero".

Mi pento delle cose che non ho fatto, non di quelle che ho fatto. Potrei farmi incatenare, ma non perderei il senso di libertà. Ora sono come incatenato, ma sono libero di pensare come penso e di agire come penso dovrei.

"Non si sa quanto tempo mi resta"

Oliviero Toscani racconta ad Elvira Serra: "Mi domando se non sarebbe stato meglio un problema di demenza, ma con un corpo sano. Sarebbe stato peggio per gli altri". E sul tempo che resta: "Non si sa. Certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato, lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel’ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo". I suoi tre ultimi desideri: "Eliminare l’ingiustizia, che vuol dire le differenze sociali ed economiche. Eliminare la violenza. Eliminare tutto ciò che è tossico".