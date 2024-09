video suggerito

Eleonora Giorgi: “Metastasi ingrandite. Se non andrà bene, è stato l’anno più bello della mia vita” In un’intervista a Verissimo, l’attrice racconta che la sua situazione è peggiorata e che dovrà continuare un complesso ciclo di cure: “Se non andrà bene saluto tutti, non ho rancore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Eleonora Giorgi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per raccontare i risvolti rispetto al suo percorso di cure per un tumore al pancreas, di cui ha raccontati aggiornamenti varii nei mesi scorsi. L'attrice ha spiegato a Toffanin che negli ultimi mesi ci sono state delle complicazioni e che nelle prossime settimane dovrà sottoporsi ad alcuni importanti esami che potrebbero non andare come vorrebbe. Nonostante questo Giorgi ha specificato che continuerà ad affrontare le cure con un approccio positivo tutto quello che accadrà, con lo stesso sorriso con cui ha vissuto la cosa fino ad oggi.

Le parole di Eleonora Giorgi sulla malattia

"Sto passando un periodo difficile e non mi truccavo dal 12 luglio scorso, giorno del matrimonio di Paolo e Clizia", ha spiegato Eleonora Giorgi a Silvia Toffanin, ripercorrendo le ultime settimane complesse: "Anche questo piccolo e semplice gesto è bellissimo, mi ha regalato gioia". Giorgi, che si è mostrata alle telecamere con gli evidenti effetti delle cure, ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento a chiunque viva la sua stessa situazione, o comunque qualcosa di similare: "Non dobbiamo vergognarci di farci vedere senza capelli, ci dobbiamo truccare e preparare bene lo stesso".

"Le metastasi si sono ingrandite"

Giorgi ha quindi fornito maggiori dettagli sulla sua situazione di salute: "Le metastasi si sono ingrandite, farò domani e dopodomani esami importanti. Manderanno i campioni all'estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d'accesso per il 14% dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. L'alternativa è talmente folle, l'abbiamo saputo due giorni fa". Infine Giorgi pronuncia una frase amara, ma che tradisce una certa filosofia positiva di vedere se stessa rispetto alla malattia: "Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene, saluto tutti… Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore". Quindi ha aggiunto:

La vita è così. È pazzesco, cambiano le priorità: capita, capita anche di peggio. La vita è un poker, non si può mai sapere. Bisogna sperare che vada tutto bene, ma io sono lucida, razionale e fatalista. Il fato ti colpisce e non si capisce perché. C'è una follia che devo dire: questo è stato l'anno più bello della mia vita, sono una persona fortunata. Andrà tutto bene.