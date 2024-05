Eleonora Giorgi sul tumore: “A luglio dovrei essere guarita, ho rischiato di morire nel giro di un anno e mezzo”

Eleonora Giorgi è tornata a parlare del tumore al pancreas dal quale si sta curando. L'attrice si è raccontata in un'intervista rilasciata alla trasmissione di Rai Radio 2 I lunatici. A Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ha fatto sapere che a luglio potrebbe essere guarita:

Se tutto va bene, a luglio, quando mio figlio si sposerà a Forte dei Marmi dove conobbi suo padre sul set di Sapore di Mare, dovrei essere guarita. Se non mi fossi accorta della malattia me ne sarei andata nel giro di un anno e mezzo, all'improvviso, e con tanti dolori. Voglio dare un messaggio di incoraggiamento: la scienza ha fatto enormi passi in avanti. Farcela è possibile.

Eleonora Giorgi ha ripercorso gli ultimi mesi che sono stati particolarmente duri per lei. A ottobre le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Così, ha fatto la chemio e poi ha affrontato un delicato intervento che è andato bene. Ora si sta sottoponendo a un "ciclo preventivo di chemio". Ovviamente avverte un senso di debolezza dovuto anche alla terapia e al post intervento ma è ottimista:

A luglio dovrei essere guarita, spero. C'è un indebolimento dovuto a tutte queste cure e all'operazione, sono forte, ma è tosta. Ho sentito da subito, forte, la necessità di aprirmi e raccontarmi con il mio pubblico. Sono stata travolta da affetto, mi sono state vicine anche tante persone del mio ambiente che magari non vedevo o non sentivo da tempo. Se non mi fossi accorta di questa malattia pare che me ne sarei accorta tra un anno e mezzo, improvvisamente, e con tanti dolori. Invece me ne sono accorta pur stando benissimo.