video suggerito

Eleonora Giorgi accompagna all’altare il figlio Andrea a un mese dall’intervento al pancreas Eleonora Giorgi ha accompagnato all’altare il figlio Andrea Rizzoli a un mese dall’intervento chirurgico al quale si è sottoposta per rimuovere il tumore al pancreas dal quale è stata colpita. L’attrice è apparsa in splendida forma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A circa un mese dall’intervento chirurgico al quale è stata sottoposta per la rimozione del cancro al pancreas che l’ha colpita un anno fa, Eleonora Giorgi ha accompagnato all’altare il figlio Andrea Rizzoli che ha sposato la compagna Serena Meriggioli, make up artist. Le foto sono comparse sui profili social dei partecipanti alla cerimonia. Eleonora, vestita con un abito a fiori, ha esibito il suo noto sorriso smagliante ed è apparsa in splendida forma. Notevole il recupero dell’attrice che, solo il 26 marzo scorso, si è sottoposta al delicato intervento chirurgico reso possibile dal lungo percorso di chemioterapia al quale si era sottoposta nei mesi immediatamente precedenti.

Il matrimonio di Andrea Rizzoli e Serena Meriggioli

Andrea Rizzoli ha sposato in seconde nozze la compagna Serena Meriggioli, la donna che compare accanto a lui nelle foto postate sui social. Per l’imprenditore si tratta del secondo matrimonio. Il 18 ottobre 2014 aveva sposato in prime nozze la ex ballerina di Amici Alice Bellegamba. Quel legame, tuttavia, si era interrotto a circa un anno dalle nozze. “La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene. Avevo smesso di danzare, ero in gabbia, con un groviglio dentro. Come se avessi bisogno di crescere ancora e in quella condizione non potessi più. Ho pensato: ‘Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli’. Parlavamo di farne”, aveva raccontato Alice a Vanity Fair raccontando la rottura.

A breve le nozze di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia alle nozze di Andrea Rizzoli

Per Eleonora Giorgi è tempo di nozze. Dopo il matrimonio del figlio Andrea, anche il secondogenito Paolo si prepara a sposarsi. Il volto della trasmissione Forum sposerà la compagna Clizia Incorvaia – conosciuta nella Casa del Grande Fratello – il 12 luglio prossimo con una cerimonia che la coppia ha deciso di organizzare in Versilia. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare a ottobre 2024 in provincia di Caserta ma la coppia ha deciso di anticipare il giorno del sì.