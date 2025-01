Luca Tommassini: “Vivo grazie a Fiorello, fu lui a dirmi di andare dal cardiologo. Madonna voleva un figlio da me”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ballerino e coregorafo di fama internazionale, Luca Tommassini si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, parlando dei suoi problemi di salute che l'hanno costretto a sottoporsi a una delicata operazione al cuore. Stando alle sue parole, Fiorello avrebbe giocato un ruolo fondamentale: "Iniziai ad avere scompensi psico-fisici forti. Lui un giorno mi disse che era il cuore". Fu presentatore stesso a prenotargli una visita dal cardiologo: "Ci sono andato, altrimenti si arrabbiava. Il dottore è stato meraviglioso. Mi ha operato a Natale, perché prima non riuscivo a prendermi del tempo". Immancabile anche una menzione a Madonna, con la quale ha lavorato per molti anni: "Nel 1994 parlammo di fare un figlio insieme. Desiderava averne ma non in coppia. Così mi propose di farlo con lei, dissi di no".

L'operazione al cuore e l'aiuto di Fiorello

Dopo l'operazione al cuore a cui è stato sottoposto nel periodo di Natale, durante il quale gli è stata ricostruita la valvola mitrale, Luca Tommassini è ancora in ripresa. Nell'intervista, ha spiegato come si è accorto di avere problemi di salute: "Lavoro senza sosta da quando ho 11 anni. Gli ultimi due anni sono stati incredibili, tra il tour mondiale con Laura Pausini e la trasmissione con Fiorello all’alba. A un certo punto ho iniziato ad avere degli scompensi psico-fisici piuttosto forti. Ma non potevo fermarmi", le parole al Corriere. Il coreografo, ha raccontato che l'aiuto di Fiorello è stato fondamentale: "Un mi guarda e mi dice: ‘È il cuore. Ti ho già prenotato l’appuntamento con il mio cardiologo'. E ci sono andato, altrimenti si arrabbiava".

Ad operarlo è stato il dottor Piergiorgio Bruno del Policlinico Gemelli di Roma: "Mi ha salvato. Mi ha operato a Natale, perché prima non riuscivo a prendermi del tempo. Quando mi hanno stubato, ho provato un dolore infernale. Ero tutto “rotto” davanti. Piangevo, urlavo. A un certo punto, sento che stavano per somministrarmi il Fentanyl. Ho urlato ancora più forte: ‘Non datemelo, ho sepolto troppi amici per il Fentanyl'".

Il rapporto con Madonna

Luca Tomassini ha lavorato per tanti anni insieme a Madonna, era l'unico ballerino che la star portava sempre con sé. La complicità divenne tale da spingere la cantante a valutare di fare un figlio insieme a lui: "Con lei e suo fratello Cristopher passavo insieme il Natale. Nel 1994 parlammo di fare un figlio. Desiderava averne ma non in coppia. Così mi propose di farlo con lei, avrei potuto poi vederlo in qualunque momento". Alla fine, però, disse di no: "Volevo una famiglia mia. Allora lo propose al suo personal trainer Carlos Leon, che un po’ mi somigliava. Lui accettò. Ed è nata Lola".