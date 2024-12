video suggerito

Luca Tommassini operato al cuore: “I medici hanno fatto un miracolo. Tutto più impegnativo del previsto” Luca Tommassini ha condiviso sui social aggiornamenti sull’operazione al cuore a cui è stato sottoposto: “I medici hanno fatto una sorta di ‘miracolo’ salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

291 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Tommassini, coreografo noto per il suo lavoro in programmi come Amici di Maria De Filippi e X Factor, è stato operato alla valvola mitrale. Tramite una foto della cicatrice pubblicata sul suo profilo Instagram e una lunga didascalia a corredo dell'immagine, ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato messaggi di supporto nei commenti, tra questi Luciana Littizzetto, Alberto Matano, Mara Venier, Laura Pausini e molti altri.

Luca Tommassini: "I medici hanno fatto un miracolo"

Luca Tommassini è stato operato al cuore e sui social ha aggiornato chi lo segue sulle sue condizioni di salute. "Torno qui un attimo, sui social, per dire che l'operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più ‘impegnativo' di quello che mi aspettavo" ha scritto a corredo di un'immagine in cui mostra la cicatrice dell'intervento. Il coreografo ha poi ringraziato l'entourage di medici del policlinico Gemelli di Roma: "Hanno fatto una sorta di ‘miracolo' salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna".

Luca Tommassini: "Ci sarebbero tante cose da dire, ma ho bisogno di forze per tornare a vivere la mia vita"

L'aggiornamento sulle sue condizioni di salute arriva dopo che, qualche giorno prima di Natale, aveva annunciato attraverso un video condiviso sul suo profilo che sarebbe stato operato nell'ospedale in cui è nato. Il messaggio pubblicato oggi si conclude così: "Ci sarebbero tante cose da dire ma ho bisogno di tutte le mie forze e le energie di chi mi vuole bene per tornare in piedi a vivere la mia vita al più presto. Spero che stiate festeggiando anche per me e che qualche secondo me lo abbiate dedicato… buone feste dal cuore". Tra i tanti commenti al post quello di Mara Venier, di Laura Pausini "sei forte Luca", di Luciana Littizzetto "ti abbraccio", di Alberto Matano "Forza Luca! Ti abbraccio con tutto il mio bene grande" e di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo.