Luisa Corna: "Nessun rimpianto per Tom Cruise, il nuovo amore è arrivato al momento giusto" A UnoMattina Weekly, ospite di Lorella Boccia, Luisa Corna ha aperto il cuore in un'intervista intima nella quale ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, dagli esordi fino al nuovo capitolo sentimentale, con Stefano, che l'ha resa di nuovo felice.

Luisa Corna ha aperto il cuore in un'intervista fatta da Lorella Boccia per UnoMattina Weekly. Si parla di tutto: gli esordi, la carriera e l'amore. Il nuovo capitolo sentimentale, con Stefano, che l'ha resa di nuovo felice. Si è parlato anche di quel famoso incontro con Tom Cruise: "Non ho nessun rimpianto".

Gli esordi, il debutto che ha lasciato il segno

"I miei primi passi, le mie prime passioni per la musica sono nate all'interno dell'oratorio con Padre Lino", ha raccontato la Corna, svelando un retroscena inedito della sua infanzia. "Lui suonava il pianoforte ed io ero sempre vicina a lui perché volevo cantare. Mi fecero anche cantare al teatro dell'oratorio, avevo sette anni". Un debutto che già allora aveva lasciato il segno: "È stata una cosa istintiva fino da bambina, ero intonata e poi avevo questa passione. Mi ricordo che mi chiesero anche il bis, cantavo ‘Romagna Mia' all'oratorio." Un aneddoto che dimostra come il talento si manifesti presto, anche tra i banchi di una realtà parrocchiale. Per Luisa Corna, la musica non è stata solo una vocazione, ma una vera e propria ancora di salvezza. "Mi sono aggrappata alla musica, la timidezza quando c'è rimane anche negli anni, con il tempo si impara a gestire", ha confessato con onestà.

L'amore ritrovato: "Stefano è arrivato nel momento giusto"

Dopo anni di single convinta, Luisa Corna ha ritrovato l'amore con Stefano. "Ci siamo incontrati nel momento giusto", ha spiegato, sottolineando l'importanza del timing nelle relazioni. "Io ero da tantissimi anni single, sinceramente stavo anche bene, però quando è arrivato mi ha fatto cambiare idea. Stefano ha tante cose che mi piacciono, la sua integrità, il suo modo di essere, il suo saper sempre ascoltare, è una persona profonda, completa, che mi sta dando, si sono molto innamorata". Una delle sfide più delicate per Luisa è stata quella di costruire un rapporto con i figli del compagno. "Sono entrata in punta di piedi, ho lasciato che fossero loro, la loro iniziativa ad arrivare a me con molta tranquillità", ha rivelato.

Il gossip su Tom Cruise

Inevitabile il riferimento al celebre incontro con Tom Cruise ai David di Donatello, episodio che aveva fatto molto parlare. La Corna ha liquidato la questione con semplicità: "Assolutamente niente, quella immagine è rimasta lì ferma." Più che dell'attore hollywoodiano, conserva un ricordo affettuoso di quella serata: "Ho un piacevolissimo ricordo di quel David di Donatello con Mike Bongiorno con il quale ho diviso tanti momenti."