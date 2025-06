video suggerito

Luisa Corna e il rapporto con i figli del marito: "All'inizio ero l'amica di papà poi mi hanno riempito la vita" Luisa Corna ha parlato con grande affetto dei figli di suo marito Stefano Giovino. Entrando in punta di piedi nella loro vita e rispettando i loro tempi, ha costruito un ottimo rapporto.

A cura di Daniela Seclì

Luisa Corna è tornata a parlare della relazione con Stefano Giovino. I due sono convolati a nozze a settembre 2023. La cantante e conduttrice è sempre più convinta di avere trovato la persona giusta. Ospite di UnoMattina Weekly ha parlato del loro amore. Non ha dubbi, con Stefano è stato "un incastro perfetto".

Luisa Corna è sposata con Stefano Giovino

Luisa Corna ha raccontato che Stefano Giovino è arrivato nella sua vita quando ormai era single da anni. La cinquantanovenne ha ammesso che stava benissimo da sola. Poi ha conosciuto il suo attuale marito e allora ha cambiato idea. Ha dichiarato di essere profondamente innamorata di lui, perché ci sono tante caratteristiche dell'uomo che lei trova affascinanti. Ad esempio il suo dimostrarsi una persona "profonda e completa". Luisa Corna non ha alcun dubbio: "È l’altra metà, ci completiamo". I due sono convolati a nozze a settembre del 2023, dopo nove anni di fidanzamento.

La conduttrice ha un buon rapporto con i figli del marito

Stefano Giovino ha due figli nati da una precedente relazione. Luisa Corna ha raccontato di avere instaurato un ottimo rapporto con loro, rispettando i loro tempi ed entrando nella loro vita in punta di piedi:

Mi hanno riempito la vita. Sono entrata in punta di piedi, ho lasciato che fossero loro ad arrivare a me. All’inizio ero solo "l’amica di papà", poi piano piano abbiamo costruito un rapporto vero. Ho rispettato i tempi e gli spazi. È stato molto bello vederli crescere.

La conduttrice Lorella Boccia ha mostrato una foto in cui Luisa Corna era insieme a Tom Cruise in occasione dei David di Donatello. La cantante ha assicurato che Stefano Giovino non è geloso. Non ne avrebbe alcun motivo: "Fortunatamente no, non è geloso. Questa foto con Tom Cruise è rimasta lì ferma. Non è successo assolutamente niente".