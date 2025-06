Carmen Russo: “Il flirt con Alain Delon finto come quello con Stefano De Martino, devo tutto a Enzo Paolo”

video suggerito

"Il flirt con Alain Delon? Finto come quello con Stefano De Martino", a dichiararlo è Carmen Russo che torna sul pettegolezzo che la voleva sentimentalmente vicina al conduttore di "Affari Tuoi".

A cura di Stefania Rocco

Non c’è mai stata alcuna relazione tra Stefano De Martino e Carmen Russo ed è quest’ultima a ribadirlo. Intervistata da La Stampa, la ex regina delle showgirl – uno dei volti di maggiori successo della televisione a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90 – torna a parlare del legame inesistente con il conduttore di Affari Tuoi. Legame che non è mai esistito, esattamente come quello finto che le fu attribuito con Alain Delon, conosciuto dietro le quinte della trasmissione Grand Hotel: “È una bufala, esattamente come il presunto flirt con Stefano De Martino”.

Il legame con Enzo Paolo Turchi

Accanto a lei, stabilmente ormai da anni, c’è il marito Enzo Paolo Tiurchi, ballerino e coreografo che fu tra i primi a investire sul suo talento per la danza: “Gli devo tutto. Enzo è un marito e un artista dal cuore enorme: ha messo in secondo piano i suoi sogni e il suo talento – era un bravissimo ballerino! – per dedicarsi anima e corpo al nostro comune progetto. Anche se ho fatto più di 20 film, il mio grande sogno è sempre stata la tv: puntavo al varietà, alle sigle tv, allo show. Come tutte le mie coetanee, volevo emulare Raffaella Carrà”.

La naternità a 53 an in: “Il bilancio è positivo”

Infine, Russo conferma di non essersi mia pentita di avere deciso di diventare madre a 53 anni. Era il 2012 quando la showgirl rimase incinta della figlia Maria, che oggi a 12 anni: “Il bilancio è assolutamente positivo. Le energie ci sono, ci piace alzarci tutte le mattine alle sei, portarla a scuola, fare i compiti insieme. Il vantaggio di avere una figlia in età matura è che puoi dedicarle molto tempo ed essere un reale punto di riferimento per lei. Conosci i valori importanti. Non penso al futuro, al fatto che a un certo punto non ci saremo più, ma solo al presente e come trasmetterle gli ideali che contano”.