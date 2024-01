Carmen Russo: “Dicono che abbia un flirt con Stefano De Martino” Avvisate Belén Rodriguez! Carmen Russo sostiene circoli con insistenza un’indiscrezione legata a un presunto flirt con Stefano De Martino. Poi parla della crisi con Enzo Paolo Turchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

C’è anche Carmen Russo tra le famose “12 amanti di Stefano De Martino” la cui esistenza è stata resa nota da Belén Rodriguez? Assolutamente no, eppure ci sarebbe chi lo sostiene. A raccontarlo è la ballerina e coreografa che, intervistata dal settimanale Nuovo, racconta di avere appreso da un amico l’esistenza di una serie di voci che la volevano legata al conduttore Rai.

Carmen Russo sul flirt con De Martino: “Si sarà fatto una risata”

Comparsa sulla copertina del settimanale Nuovo insieme al virgolettato: “La verità sul flirt con De Martino”, Carmen smentisce categoricamente il legame con Stefano, la cui vita privata, stando a quanto dichiara la ex compagna, sarebbe già particolarmente affollata. “In giro dicono che io abbia un flirt con de Martino. Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletanoP. Però io non ho mai cercato il toy boy. Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata. Come ho scoperto questo gossip? Grazie ad uno dei miei amici. Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla”, chiarisce la coreografa che nega quindi la già poco probabile esistenza di una love story.

Nessuna crisi tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Carmen ne approfitta inoltre per fare chiarezza a proposito del rapporto con il marito Enzo Paolo Turchi a partire dalle voci di crisi circolate già qualche tempo fa e che, proprio recentemente, si sarebbero riproposte con maggiore insistenza: “Ogni tanto escono queste bufale su di noi. Già tre, quattro mesi fa era circolata la stessa voce sulla crisi tra me e mio marito. Ci sono blog che per ottenere più click lanciano questa notizia e poi alla fine dicono che non è vera. Quella notizia in particolare mi ha ferita, perché ho una figlia. Intanto la gente legge, soprattutto mia figlia Maria. temo che qualcuno possa dire alla piccola che i suoi genitori si vogliono lasciare, perché sono tutte delle grandi menzogne. Meno male che lei vede la nostra quotidianità ed è tranquilla”.