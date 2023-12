Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi smentiscono la crisi: “Ci siamo separati e non lo sapevamo?” Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi smentiscono le voci di crisi con un video, piuttosto divertente, pubblicato sui social.

Con un video pubblicato sui social Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi smentiscono le voci di crisi che si sono rincorse in queste ore a seguito di un'intervista rilasciata dalla showgirl. I due, alla loro maniera sempre goliardica, confermano invece il loro amore.

Il video di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono ormai una coppia granitica, insieme da oltre quarant'anni, genitori della piccola Maria, il loro amore è sempre stato raccontato con grande trasporto da entrambi in diverse occasioni, ma non sono mancati anche i momenti in cui per loro si è parlato di un'ipotetica rottura. In queste ultime ore, infatti, aleggiava sulla coppia l'ombra di una possibile crisi che i due hanno deciso di smentire pubblicando un video sui social, dove il ballerino si avvicina alla moglie cercando di darle una notizia e dicendo:

Carmen devo darti una notizia importantissima, solo noi non la sappiamo, tu pensa che pure alla radio l'hanno detto stamattina, addirittura i social. La nostra è una famiglia strana, che tutti lo sanno e noi non lo sapevamo. Anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente.

La showgirl di tutta risposta: "No! Un'altra volta? Ma non è possibile. Ci sono le feste, Natale, ci separiamo dopo le Feste, intanto facciamo gli auguri a tutti"

Le dichiarazioni di Carmen Russo

Una maniera scherzosa per dire che, in fin dei conti, tante volte è stato detto che la loro storia d'amore era sul punto di esaurirsi, ma non è mai stato così davvero. La notizia potrebbe essere trapelata dall'intervista che Carmen Russo ha rilasciato a Monica Setta, nella quale ha detto che anche nel rapporto col marito ci sono stati momenti difficili: "Esistono tanti periodi complicati, il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Questo però non fa finire una storia d'amore, la rafforza, semmai"