Ludovica Valli criticata per i ritocchi estetici e paragonata a Carmen Russo, la replica: "Devo piacermi io" Ludovica Valli è stata criticata sui social e accusata di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica per modificare il suo aspetto. "Ma che ha combinato? Sembra Carmen Russo", sono alcuni dei commenti. L'ex tronista ha voluto rispondere: "Ho perso 10 chili da quando ero a Uomini e Donne, devo piacermi io".

A cura di Elisabetta Murina

Ludovica Valli presa di mira sui social. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica e, dopo alcuni commenti sotto un suo recente video su TikTok, ha deciso di rispondere. "Ho perso anche quasi 10kg, in ogni caso devo piacermi io", ha scritto.

Ludovica Valli risponde alle critiche sul suo aspetto fisico

Su TikTok Ludovica Valli ha pubblicato un video ironico mentre si trova al mare con la famiglia, il compagno Gianmaria Di Gregorio e la terza figlia Lola. L'ex tronista si è mostrata in costume senza trucco ed è stata criticata per il suo aspetto. Tra i commenti, c'è chi la accusa di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica: "Ma era così bella", "Che hai fatto in faccia?", "Mamma se è cambiata". E c'è anche chi l'ha paragonata scherzando a Carmen Russo, tanto che Valli ha ironizzato: "Arrivarci come lei alla sue età". Poi ha parlato dei ritocchi estetici e di come oggi si sente in armonia con il suo aspetto: "In ogni caso ciò che ho fatto al mio viso, due punture al naso e 10 anni fa ormai 4 alle labbra (che mai più toccherò perché mi vedevo bruttissima) l'ho sempre ammesso… Ho perso anche quasi 10kg da quando ero a Uomini e Donne e lo si vede subito dal viso. In ogni caso devo piacermi io".

Ludovica Valli come Belen e Alena Seredova: i commenti sul suo aspetto fisico

Di recente sempre più personaggi del mondo della tv hanno ricevuto commenti non richiesti sul loro aspetto fisico. Oltre a Ludovica Valli, anche Alena Seredova era stata costretta a ribattere a un utente che le aveva scritto: "Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane". E poi Belen Rodriguez, alla quale era stato scritto: "Sei bella ma diventata troppo magra". La sua risposta non era tardata ad arrivare "Ad essere sincera ho preso 4 chili e li adoro".