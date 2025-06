video suggerito

Alena Seredova sulla sua trasformazione fisica: "Ho perso 16 chili. Non mi offendo se mi dite che sono formosa" Alena Seredova ha risposto ad alcune domande dei suoi follower tramite il box di Instagram. L'ex modella ha anche replicato a un commento di un utente sul suo aspetto fisico.

Alena Seredova ha risposto ad alcune domande poste dai suoi follower tramite il box di Instagram. Tra i messaggi, anche quello di un utente che ha commentato il suo aspetto fisico. L'ex modella ha replicato alle sue parole: "Mi dovrei offendere?" Seredova è spesso stata vittima di body shaming e già l'anno scorso aveva risposto ad alcuni commenti relativi al suo cambiamento.

Alena Seredova: "Non è che mi piaccio sempre"

"Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane". Questo il messaggio che un utente ha scritto ad Alena Seredova. L'ex modella ha deciso di rispondere con un filmato condiviso sul suo profilo Instagram: "Una perde sedici chili e tu mi ci ficchi la parola "adesso che sei più formosa". Mi dovrei offendere? No". E ancora, sorridendo: "Comunque, vado e vengo. Non è che mi piaccio molto e sempre. Però ci sono dei momenti in cui dico che mi piaccio più adesso che vent'anni fa. Ero molto più figa, me lo ricordo".

Alena Seredova: "Mi sono rimessa in forma"

Circa un anno fa, Alena Seredova aveva condiviso alcuni scatti della sua nuova forma fisica sul suo profilo Instagram. Nel corso del tempo l'ex modella è stato spesso vittima di body shaming e ha dovuto fare i conti con critiche e commenti sul suo aspetto, senza mai farsi scalfire da questo tipo di attacchi. "Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande" aveva scritto sui social Seredova. "Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi 10 anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo – aveva poi rivelato a proposito dei suoi vestiti – Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l'obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!".