Alena Seredova nelle nuove foto social: “Dopo 10 anni, ho perso molti chili” Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, mostra sui social le foto della sua nuova forma fisica. “Dopo 10 anni ho perso molti chili”, ha scritto la ex modella, raccontando di avere attraversato un percorso che le ha consentito di raggiungere la forma fisica desiderata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Alena Seredova mostra su Instagram la sua nuova forma fisica. L’ex modella, a lungo legata a Gigi Buffon, ha raccontato di avere perso i chili accumulati negli ultimi anni e di essere felice della nuova forma fisica raggiunta. Spesso vittima di body sharing, Alena ha affrontato senza lasciarsi scalfire le critiche che le sono piovute addosso nel corso degli ultimi anni. Adesso, tuttavia, è felice dei risultati raggiunti.

Alena Seredova: “Sono costretta a fare shopping, non mi piace”

“Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande”, ha risposto la ex moglie di Gigi Buffon ai commenti ricevuti sui social he le chiedevano il motivo del suo cambiamento. Un dimagrimento ottenuto perché voluto, come lei stessa sostiene: “Per una volta devo dire che ti do ragione. Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi 10 anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo. Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l’obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!”.

La vecchia replica alle critiche: “Ho qualche chilo in più ma sono felice”

Nemmeno in passato, tuttavia, Alena si era lasciata scoraggiare dalle critiche ricevute dagli haters. “Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice. Ho deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza”, aveva scritto nelle sue stories. Poi la decisione di mettersi a dieta e i risultati arrivati in brevissimo tempo. Il marito di Seredova è Alessandro Nasi, imprenditore che la modella ha sposato a giugno 2023. Insieme, i due hanno avuto una figlia: la piccola Vivienne. Da Buffon, invece, Seredova aveva avuto i figli Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, nato nel 2009.