video suggerito

Alena Seredova: “Buffon dispiaciuto di avermi fatto soffrire? Ci mancherebbe” Alena Seredova, ospite a Verissimo, ha risposto a una domanda sulle dichiarazioni di Gianluigi Buffon che, in un’intervista, ha rivelato di essere dispiaciuto per la sofferenza provocata all’ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alena Seredova è stata ospite a Verissimo nella puntata di domenica 1 dicembre. Alla domanda di Silvia Toffanin se avesse letto il libro scritto dal suo ex marito Gianluigi Buffon, ha candidamente ammesso che non c'è un capitolo di quel romanzo in cui non ci siano argomenti di cui non è a conoscenza. Nel corso dell'intervista, Seredova ha commentato le parole dell'ex calciatore, che di recente aveva rivelato di essere dispiaciuto per averla fatta soffrire.

Alena Seredova: "Non penso di trovare nel libro di Buffon un capitolo possa sorprendermi"

"Gigi Buffon ha scritto un libro, lo hai letto?" ha chiesto Silvia Toffanin. La domanda, però, non ha stupito Alena Seredova: "Immaginavo che me lo avresti chiesto. Secondo te cosa c'è che non so lì dentro? Sono stata al fianco di quell'uomo per dieci anni e probabilmente i dieci anni in cui è successo di tutto, dalle vittorie alle cose brutte. Non penso di trovare un capitolo che mi sorprenda". La conduttrice ha poi accennato alle parole dell'ex calciatore che di recente si è scusato per averla fatta soffrire nel periodo della loro separazione: "Ha detto che è dispiaciuto? Ci mancherebbe".

Alena Seredova sull'amore per Alessandro Nasi

Dopo la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon (i due sono stati insieme dal 2005 al 2004 e hanno avuto due figli), Alena Seredova ha ritrovato l'amore con Alessandro Nasi, con cui ha avuto una bambina. I due sono convolati a nozze nel 2023. "Lui riesce a capirmi, riesce a comprendere la mia furia e sente quando sta per arrivare il momentaccio. Le sfuriate non le faccio molto ma ho mementi no – ha raccontato a Silvia Toffanin – Lavora troppo e lo vedo poco, vorrei averlo un po' più per me ma ci stiamo lavorando per ritagliarci i nostri spazi. Con la piccola non è facile. È molto legata al suo papà".