Gigi Buffon: "Soffrii per Alena Seredova, ma i miei figli sono migliori oggi grazie a suo marito" Gigi Buffon in un'intervista di Aldo Cazzullo al Corriere ricorda il matrimonio con Alena Seredova e ammette di aver sofferto per aver provocato dolore all'ex moglie.

A cura di Gaia Martino

Gigi Buffon torna a parlare della sua vita privata. In un'intervista di Aldo Cazzullo al Corriere, l'ex calciatore, oggi capo delegazione della nazionale italiana, ha ricordato l'inizio della sua storia d'amore con Ilaria D'Amico, sposata lo scorso 28 settembre. Era il 2014 quando uscì allo scoperto il tradimento ai danni di Alena Seredova, l'ex moglie e madre dei suoi primi figli, Thomas e Davide Lee: con la conduttrice fu amore a prima vista e dopo circa 10 anni di fidanzamento, si sono giurati amore eterno. Nonostante la storia con Seredova fosse già in crisi, Buffon ha commentato che ai tempi della separazione, "Mi ha dato un grande dolore farla soffrire".

Il commento su Seredova: "Un dolore farla soffrire"

Nell'intervista con Aldo Cazzullo per il Corriere, Gigi Buffon ha ricordato il matrimonio con Alena Seredova conclusosi dopo il tradimento con Ilaria D'Amico. "Era una storia ormai alla fine" ha spiegato l'ex calciatore. Quando conobbe la conduttrice televisiva, la relazione con la showgirl "Attraversava da una crisi profonda". Nonostante l'amore non fosse più vivo, Buffon ha ammesso di aver sofferto, però, per aver provocato dolore all'ex moglie: "Mi ha dato un grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli, Louis Thomas e David Lee".

Le parole sul nuovo matrimonio di Alena Seredova

Oggi Alena Seredova è sposata con Alessandro Nasi con il quale è convolata a nozze nel giugno 2023. Dalla loro unione è nata Vivienne. Gigi Buffon sulla nuova vita dell'ex moglie ha così aggiunto: "Oggi sono felice che Alena abbia un’altra famiglia: ha fatto una figlia, ha un uomo al suo fianco". E proprio sul nuovo marito della Seredova, top manager e vicepresidente della Exor, ha rivelato che grazie a lui "i miei figli sono persone migliori rispetto a come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità".