Alena Seredova e il tradimento di Buffon: “Andavo allo stadio e lo sapevano tutti” La modella ed ex moglie di Gigi Buffon racconta i mesi in cui si consumò la fine della relazione con suo marito, che nel frattempo aveva già iniziato a frequentare Ilaria D’Amico: “Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli”.

A cura di Andrea Parrella

Alena Seredova, Gigi Buffon e il tradimento. Una storia destinata ad avere sempre grande eco mediatica, visto il rumore che provocò al tempo, soprattutto se a parlarne pubblicamente è proprio Alena Seredova, che nelle scorse ore è tornata sulla vicenda nel corso di un'intervista, raccontando alcuni dettagli fino ad ora mai svelati sulla vicenda, ad esempio l'aspetto della presunta "complicità" degli amici di Buffon nel coprirlo. "Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli", ha rivelato con tanta amarezza la Seredova ad Harper's Bazar.

L'ex moglie dell'attuale capo delegazione della nazionale italiana di calcio si sofferma su quello che accadde nei mesi in cui Buffon aveva già iniziato a frequentare l'attuale compagna Ilaria D'Amico, nonostante formalmente avesse ancora un rapporto con sua moglie. La Seredova ha dichiarato di aver sempre avuto le idee chiare su come sarebbe dovuto essere il suo nuovo partner: "Avevo un'idea chiara… E poi, poco dopo, ho incontrato Alessandro. Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta… Ci siamo innamorati l'uno dell'altra e del fatto che stiamo bene insieme. Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana. . . Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate".

Alena Seredova è stata legata a Gigi Buffon dal 2005 al 2014, con il matrimonio celebrato nel 2011. All'epoca della rottura, la modella scoprì che frequentava Ilaria D'Amico sentendo l'indiscrezione alla radio. Riguardo al rapporto con il suo ex marito aveva dichiarato in passato: "Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica". E aveva quindi spiegato la sua scelta di non criticare mai apertamente Buffon: "Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda".