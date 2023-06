Chi è Alessandro Nasi, marito di Alena Seredova e padre del terzo figlio della modella Alessandro Nasi è il marito di Alena Seredova, i due stanno insieme dal 2015 e hanno avuto una bambina, Vivienne. Il top manager torinese, 49 anni, è cresciuto a New York. È il vicepresidente del gruppo Exor, di proprietà degli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi. È il cugino di Lapo e John Elkann.

Alessandro Nasi, top manager e vicepresidente della Exor, è il marito di Alena Seredova. I due si sono sposati il 17 giugno 2023, scegliendo di festeggiare a Noto. Nel 2020 è diventato papà per la prima volta, grazie all'incontro con la modella della Repubblica Ceca, per lei si è trattato della terza gravidanza dopo i due con Gianluigi Buffon, Louis Thomas e David Lee. Ma chi è l'affascinante ed elegantissimo compagno che ha ridato serenità e felicità alla Seredova?

Chi è Alessandro Nasi, marito di Alena Seredova e top manager

Alessandro Nasi è un top manager nato nel 1974 a Torino. La sua formazione umana e professionale però è tutta americana, infatti è cresciuto a New York, il cuore pulsante del mondo occidentale. È erede della famiglia Agnelli, cugino di Lapo e di John Elkann. La sua attività professionale è in seno alle aziende di famiglia. Attualmente, infatti, è vicepresidente della Exor, holding finanziaria controllata proprio dalle famiglie eredi degli Agnelli e dei Nasi.

La storia d'amore e la nascita della figlia Vivienne

Come è nato l'amore tra Alena Seredova e Alessandro Nasi? Galeotta è stata proprio la Juventus dell'ex marito della modella. Nel momento più brutto della vita di Alena Seredova, è arrivato Alessandro Nasi a riportare il sole nella sua vita. Alena Seredova era sugli spalti per accompagnare i figli a guardare la Juventus del suo ex marito Gianluigi Buffon, e proprio lì ha conosciuto Alessandro. Il manager ha una vita a prova di pettegolezzo. Le sue uniche immagini nella cronaca rosa esistono solo da quando ha incontrato Alena Seredova. La relazione è ufficiale dal 2015. Non ha profili social. Si dice che da quando ha conosciuto la Seredova, lui si sia trasferito quasi immediatamente, dopo tanto tempo passato negli Stati Uniti, di nuovo in Italia. Il rapporto con i figli che lei ha avuto nel matrimonio precedente è stupendo, al punto che è riuscito a diventare una sorta di riferimento anche per loro.

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati il 17 giugno, celebrando le nozze con un rito civile e festeggiando con una cerimonia intima e non particolarmente allargata il loro amore, a Noto, in una splendida masseria immersa nella campagna siciliana. Dal comune al luogo in cui si è svolto il ricevimento, i due sono arrivati a bordo di una cinquecento, che è stata accolta dalla folla festante pronta a fotografare i neo sposi. I festeggiamenti si sono protratti fino a tarda sera, con la coppia intenta a ballare e divertirsi con amici e familiari. Tra i presenti John Elkann, Lavinia Borromeo che ha fatto da testimone, nonché da cupido tra i due, e anche il calciatore Giorgio Chiellini con la compagna.