Alena Seredova pronta alle nozze con Alessandro Nasi, l’addio al nubilato a Napoli con le amiche In attesa della nozze fissate per il 17 giugno, Alena Seredova ha organizzato il suo addio al nubilato insieme alle amiche più care. Un weekend a Napoli all’insegna della spensieratezza e del divertimento, prima del fatidico sì con Alessandro Nasi, suo compagno dopo Gigi Buffon.

A cura di Elisabetta Murina

Alena Seredova è pronta a convolare a nozze con il compagno Alessandro Nasi. Il grande giorno per la modella, in passato sposata con Gigi Buffon, arriverà il prossimo 17 giugno, con una cerimonia a Noto. Nel frattempo, la futura sposa ha festeggiato l'addio al nubilato insieme alle amiche più care con un viaggio a Napoli.

L'addio al nubilato a Napoli con le amiche

Alena Seredova ha condiviso sui social il racconto del suo addio al nubilato, celebrato insieme al suo gruppo di amiche più strette con un viaggio a Napoli. Un weekend all'insegna del divertimento e della spensieratezza, tra cene e regali ironici. Come mostrano alcuni scatti, la modella e le "amiche della sposa" sono andate a cena tutte insieme, poi hanno fatto una passeggiata sul lungomare e non si sono risparmiati in festeggiamenti. Ognuna di loro ha indossato una piccola spilla con il viso di Alena in versione bambina, poi i regali alla modella: un libro e un mazzo di fiori. Il tutto è stato immortalato con scatti e brevi video su Instagram.

Alena Seredova e le amiche in viaggio a Napoli

L'amore tra Alena Seredova e Alessandro Nasi

La modella è pronta a convolare a nozze con il suo compagno Alessandro Nasi. È la seconda cerimonia nuziale per lei, che è reduce dal matrimonio finito con Gigi Buffon. Tuttavia, in un'intervista al settimanale Oggi, ha assicurato: "È come se fosse la prima volta". La cerimonia si terrà a Noto, il 17 giugno. Sua testimone di nozze Lavinia Borromeo. La coppia aveva annunciato le nozze imminenti già lo scorso anno, quando la showgirl aveva condiviso con i suoi fan la proposta di matrimonio arrivata dall’imprenditore, papà della piccola Vivienne che hanno in comune. Alessandro Nasi è un top manager nato nel 1974 a Torino. Si è formato professionalmente a New York e, essendo erede della famiglia Agnelli ovvero il cugino di Lapo e John Elkan, Nasi svolge la sua attività presso le aziende di famiglie. È il vicepresidente della Exor, holding finanziaria controllata dagli Agnelli e dai Nasi.