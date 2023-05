Alena Seredova sposa Alessandro Masi: “Buffon? Non desidero vendetta, ma non dimentico” Alena Seredova convolerà a nozze con il suo compagno Alessandro Nasi, il 17 giugno a Noto. Sua testimone di nozze, Lavinia Borromeo.

A cura di Daniela Seclì

Alena Seredova si è raccontata sulle pagine del settimanale Oggi. La modella è pronta a convolare a nozze con il suo compagno Alessandro Nasi. È la seconda cerimonia nuziale per lei, che è reduce dal matrimonio finito con Gigi Buffon. Tuttavia, ha assicurato: "È come se fosse la prima volta". La cerimonia si terrà a Noto, il 17 giugno. Sua testimone di nozze, Lavinia Borromeo:

Pensavo di stare bene da sola, poi è arrivato il mio amore. E ha avuto resistenza e pazienza. Ci sposiamo il 17 giugno a Noto, un posto dove né io né Alessandro siamo mai stati. Vogliamo che per entrambi sia una sorpresa, un ricordo unico.

Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi: i dettagli della cerimonia

Alena Seredova ha svelato alcuni dettagli della cerimonia nuziale che, come detto, si terrà a Noto il 17 giugno: "La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, un centinaio gli invitati e festa all’aperto. Il tutto è stato organizzato dalla mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che proprio a Noto allestì il matrimonio di Chiara Ferragni". Se per la modella sono le seconde nozze, per il suo compagno sono le prime:

Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Così tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi e anche dei suoi: è diventato padre della nostra Vivienne a 46 anni, sarà marito a 49. Per lui è la prima volta, e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale.

Il primo matrimonio con Gigi Buffon

Alena Seredova è stata legata a Gigi Buffon dal 2005 al 2014, con il matrimonio celebrato nel 2011. All'epoca della rottura, la modella scoprì che frequentava Ilaria D'Amico sentendo l'indiscrezione alla radio. Riguardo al rapporto con il suo ex marito ha dichiarato: "Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica". E ha spiegato la sua scelta di non criticare mai apertamente Buffon: "Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda".