Alena Seredova si sposa, l’amore con Alessandro Nasi dopo il divorzio da Gigi Buffon C’è profumo di fiori d’arancio per la modella, mamma di due ragazzi, David Lee e Louis Thomas, nati dal precedente matrimonio con Gigi Buffon, e della piccola Vivienne, nata nel 2020 dall’amore con Alessandro Nasi, top manager erede della famiglia Agnelli tra i vertici della Exor.

A cura di Giulia Turco

Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi si sposeranno nel mese di giugno. La coppia aveva annunciato le nozze imminenti già lo scorso anno, quando la showgirl aveva condiviso con i suoi fan la proposta di matrimonio arrivata dall’imprenditore, papà della piccola Vivienne che hanno in comune.

Le seconde nozze di Alena Seredova

C’è profumo di fiori d’arancio per la modella, mamma di due ragazzi, David Lee e Louis Thomas, nati dal precedente matrimonio con Gigi Buffon, e della piccola Vivienne Charlotte, nata nel 2020 dall’amore con Alessandro Nasi. La data del matrimonio resta top secret, in linea con la riservatezza e il basso profilo che la coppia ha mantenuto sul loro rapporto. Nel frattempo però sono in corso i preparativi e la modella si lascia scappare qualche piccolo indizio an che sui social. “Prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli, siamo impegnatissimi”, aveva fatto sapere Seredova qualche mese prima.

Ad occuparsi dell’evento sarà l’event planner tra le più in voga del momento, Alessandra Grillo, che ha lasciato intendere di aver organizzato una romantica cerimonia nella cornice siciliana di Noto. Come aveva già anticipato, per il viaggio di nozze la modella ci tiene a partire con la famiglia al completo: “Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai piccolini agli adolescenti, ad una coppia romantica, insomma a tutti noi”.

Chi è Alessandro Nasi futuro marito di Alena Seredova

Alessandro Nasi è un top manager nato nel 1974 a Torino. Si è formato professionalmente a New York e, essendo erede della famiglia Agnelli ovvero il cugino di Lapo e John Elkan, Nasi svolge la sua attività presso le aziende di famiglie. È il vicepresidente della Exor, holding finanziaria controllata dagli Agnelli e dai Nasi. L’amore con Seredova sarebbe nato allo stadio, proprio mentre la modella accompagnava i figli a vedere una partita della Juventus del suo ormai ex marito Gigi Buffon. La storia d’amore con l’imprenditore è stata ufficializzata nel 2015.