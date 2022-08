Alena Seredova sposerà il suo compagno Alessandro Nasi Alena Seredova e Alessandro Nasi diventeranno marito e moglie. La modella ha annunciato la notizia su Instgram, senza fornire particolari dettagli, ma scrivendo semplicemente “Ho detto sì”.

A cura di Ilaria Costabile

Alena Seredova e Alessandro Nasi saranno presto sposi. La modella ha pubblicato su Instagram uno scatto, senza però cadere nella moda dei post solenni con cui ha annunciato che ben presto coronerà il suo sogno d'amore con l'uomo che è al suo fianco già da diversi anni, nonché papà della piccola Vivienne nata due anni fa.

L'annuncio su Instagram

Una foto come tante in cui la modella e il compagno sono abbracciati e sorridenti, sotto alla quale si legga la scritta "I Said Yes", ovvero "Ho detto sì", facendo intendere che c'era stata una proposta. Niente di più chiaro, quindi, per gli avvezzi a questo tipo di comunicazioni sui social, si è trattato di un vero e proprio annuncio, che non è passato inosservato nemmeno alla stampa ceca, che ha immediatamente riportato la notizia, condivisa anche dalla showgirl che, quindi, ha voluto avvalorare la comunicazione delle ultime ore. Non è ancora chiaro quando si celebreranno le nozze, se entro la fine dell'anno o slitteranno al 2023, ma senza dubbio è un momento che Alena e il compagno aspettavano già da diverso tempo. Pur parlando di matrimonio in precedenti interviste, Seredova non si era mai sbilanciata a riguardo, lasciando intendere che sarebbe stata una tappa da raggiungere con calma e senza particolare frenesia.

L'amore tra Alena Seredova e Alessandro Nasi

La loro, infatti, è stata una scelta consapevole, dettata da una conoscenza che dura ormai da anni, oltre che da un sentimento che nel tempo si è fatto sempre più solido e importante, infine l'arrivo della piccola Vivienne ha consolidato ancora di più un amore nato quando la showgirl era in fase di divorzio con il suo ex marito, Gianluigi Buffon. Il legame tra Alessandro Nasi e Alena Seredova non è mai stato al centro del chiacchiericcio delle cronache rosa e, infatti, la coppia ha cercato di tenersi quanto più lontana possibile dal gossip, costruendo un rapporto solido e sincero che li ha portati al raggiungimento di questo ulteriore traguardo insieme.