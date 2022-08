L’estate d’amore di Alena Seredova e Alessandro Nasi, tenerezze e complicità in vista del matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi si godono un po’ di relax a Forte dei Marmi, dove si scambiano baci e tenerezze. I due si sposeranno il prossimo anno e la modella non è mai stata così felice.

A cura di Ilaria Costabile

Un'estate all'insegna dell'amore quella di Alena Seredova e Alessandro Nasi che si godono relax e tenerezze in riva al mare a Forte dei Marmi, prima di partire per Mykonos. Le foto, scattate dai fotografi del settimanale Chi, mostrano una coppia affiatata e complice, che ha voglia di costruire un futuro insieme ed è pronta, quindi, al grande passo, come aveva annunciato anche la modella su Instagram.

Alena Seredova ritrova la felicità con Alessandro Nasi

Alla rivista di Alfonso Signorini, la modella si limita a qualche dichiarazione, ma nulla che possa anticipare qualcosa su un matrimonio che arriva dopo una relazione che dura da sette anni e un'altra finita in malo modo diversi anni fa: "Per adesso non sappiamo ancora nulla, ci sposeremo nel 2023, non so ancora dove, ma cercheremo di essere pochi intimi. Sicuramente non me lo aspettavo, sono troppo contenta perché penso che meriti di vivere tutto come ha sognato, e io mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l'ora". Le parole di una donna soddisfatta che è riuscita a ritagliarsi uno spazio di felicità, quando pensava che nulla sarebbe potuto cambiare dopo la fine della sua storia con Gigi Buffon, come aveva dichiarato anche in una recente intervista a Verissimo: "Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, anche mia madre lo diceva, invece c'è sempre una persona nel mondo che aspetta te".

L'amore con Alessandro Nasi

La storia con Alessandro Nasi è arrivata dopo un periodo di lenta rinascita per Alena Seredova, che nel 2011 ha divorziato da Gigi Buffon che aveva iniziato una relazione con Ilaria D'Amico, scoperta per caso, con un annuncio alla radio come un gossip qualsiasi. Nel 2015 l'incontro con il vicepresidente di Exor, holding della famiglia Agnelli, è stato fatale ed è bastato poco perché i due si innamorassero e decidessero di scegliersi per costruire qualcosa di nuovo e bello insieme. Il loro amore, poi, è stato coronato dall'arrivo della piccola Vivienne nel 2020 e ora sono pronti per il fatidico sì.