Francesca Musci di Matrimonio a prima vista: “Sottoposta a un cesareo d’urgenza” Francesca Musci, protagonista di Matrimonio a prima vista, ha svelato di avere avuto un parto difficile. “Sono stata sottoposta a un cesareo d’urgenza. Non sono stati giorni facili”, ha svelato la compagna di Andrea Ghiselli.

A cura di Stefania Rocco

Francesca Musci di Matrimonio a prima vista è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza. Lo ha raccontato via Instagram la protagonista del programma di Real Time a poche ore dal momento in cui ha svelato di essere diventata mamma. Compagna di Andrea Ghiselli, altro protagonista del programma che però ha partecipato a un’edizione differente rispetto a quella di Francesca, la donna ha raccontato l’accaduto via Instagram.

Francesca Musci: “Non sono stati giorni facili”

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze. Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno. Oggi ho iniziato a carburare un pochettino, ieri veramente non era giornata”, questo il breve racconto che la donna ha affidato ai social. Francesca non ha svelato il motivo per il quale è stata costretta a sottoporsi al cesareo per far nascere il figlio Riccardo, recentemente presentato ai follower sui social.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli a Matrimonio a prima vista

Francesca e Andrea si sono conosciuti grazie al format di Real Time “Matrimonio a prima vista”, ma non è stato il programma ad accoppiarli, avendo i due partecipato a edizioni differenti. Solo una volta terminate le riprese, e quindi a telecamere spente e una volta chiusi i rispettivi precedenti legami, i due si sono conosciuti meglio e poi innamorati. A Matrimonio a prima vista Francesca aveva conosciuto e sposato Stefano Protaggi. La loro è stata una storia d'amore importante durata 5 anni e terminata nel 2021. Andrea, invece, aveva sposato Nicole Soria dalla qualce si era separato solo qualche mese dopo la fine delle riprese. Dopo avere avuto una relazione con Sitara, altra protagonista del format, ha conosciuto Francesca. Riccardo, primo figlio della coppia, è nato nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Il piccolo ha il doppio cognome e gode di ottima salute.