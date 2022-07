Francesca Musci e Andrea Ghiselli di Matrimonio a Prima Vista sono diventati genitori Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori per la prima volta. Entrambi hanno partecipato a Matrimonio a Prima Vista ma in due edizioni diverse: non sono stati una coppia nel programma ma si sono conosciuti solo in un secondo momento. Nella notte è nato il piccolo Riccardo, loro primo figlio.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori per la prima volta. Entrambi hanno partecipato al programma Matrimonio a Prima Vista, ma con una particolarità: in due edizioni diverse. Non hanno quindi affrontato il percorso come coppia ma si sono conosciuti solo diversi anni dopo, quando le rispettive avventure erano ormai finite. Dal loro amore oggi è nato il piccolo Riccardo, come hanno annunciato i neo genitori sui social.

L'annuncio della nascita di Riccardo

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio è nato Riccardo, il primo figlio di Francesca Musci e Andrea Ghiselli. A darne notizia la neo mamma con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dove ha anche ringraziato i follower per l'affetto dimostrato in questo momento così importante, accompagnando le parole alla foto del braccialetto del neonato: "Grazie a tutte, sono molto stanca e provata". Il piccolo è nato alle ore 4.34, fa sapere la neo mamma, e ha il doppio cognome. Già nei giorni scorsi, l'ex sposa di Matrimonio a Prima Vista aveva raccontato sui social di essere ormai vicinissima al parto.

La storia d'amore tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli

L'amore che unisce Francesca Musci e Andrea Ghiselli è un pò diverso dalle classiche storie d'amore. Entrambi in passato avevano scelto di partecipare a Matrimonio a Prima Vista in cerca del vero amore. Nella seconda edizione, andata in onda nel 2017, Francesca aveva sposato Stefano Protaggi. La loro fu la coppia più longeva: dopo il programma decisero di risposarsi e rimasero marito e moglie per cinque anni, fino a quando si lasciarono nella primavera del 2021. Andrea invece ha partecipato alla terza edizione del programma sposando Nicole Soria. Un matrimonio al buio che però durò solo qualche mese dalla fine del programma. Al termine di quell'esperienza, Andrea Ghiselli ha avuto una storia con Sitara, altra protagonista di quell'edizione. Poi nel 2021 ha trovato l'amore con Francesca Musci, con la quale ha avuto da poco un bambino.