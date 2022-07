Uno sposo di Matrimonio a Prima Vista era già stato nel programma, il commento di un ex partecipante Uno degli sposi di Matrimonio a Prima Vista Italia è già comparso in una edizione del programma. Si tratta di Alex, il 34enne romano, che era amico di uno degli ex sposi dello show di RealTime.

A cura di Ilaria Costabile

La nona edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia è arrivata su Discovery Plus, le coppiesi stanno facendo conoscere e gli spettatori si stanno appassionando alle storie di ognuno dei protagonisti. Gli affezionati dello show, però, si sono resi conto del fatto che uno degli sposi di quest'anno era già comparso in un'edizione precedente, seppur in una veste diversa e questa coincidenza ha infastidito uno degli ex partecipanti al reality Marco Rompietti che, infatti, ha commentato la cosa avanzando le sue perplessità sulla correttezza di questa dinamica.

In quale edizione è già comparso uno degli sposi

Il "marito" in questione è Alex, ragazzo romano di 34 anni impiegato come corriere nella Capitale, in coppia con Michela un'ostetrica sua coetanea. I due si stanno mettendo in gioco e stanno provando a conoscersi meglio e capire se effettivamente il loro rapporto può continuare o meno. Gli spettatori più attenti hanno però scoperto che Alex era comparso in un'altra edizione, la sesta, in qualità di amico di Francesco Muzzi che aveva conosciuto in quegli episodi Martina Pedaletti. A dire la sua in merito alla faccenda è stato Marco Rompietti, che in quell'anno aveva partecipato al programma come sposo e tramite l'hashtag #divorzioaprimavista si è inserito nel discorso, contestando la partecipazione di Alex:

Non vi nego che questa cosa mi ha infastidito. Le ultime stagioni, seppur carine, sono state prevedibili, diventa tutto un po' banale. Tutto mi sarei aspettato tranne che vedere una persona che in qualche modo ha fatto parte del programma. Se Alex è amico di Francesco, qualcosina in più rispetto al suo percorso saprà, mi viene da pensare che Alex possa avere un piccolo vantaggio. È chiaro che conosce dei retroscena, degli stratagemmi legati a come comportarsi davanti alle telecamere.

Una delusione, quella di Rompietti, che nasce dal fatto che uno dei partecipanti possa essere in qualche modo agevolato nella buona riuscita della sua esperienza, vista la conoscenza con uno degli ex partecipanti. Non resta che scoprire come si evolverà la storia tra Alex e Michela per scoprire se, in effetti, può aver agevolato il loro percorso conoscere certe dinamiche dello show.