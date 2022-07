Mishel Karen star di OnlyFans dopo Matrimonio a Prima Vista: “Ho girato un’orgia con 12 persone” Mishel Karen, ex protagonista di Matrimonio A Prima Vista Australia, oggi è una star di Only Fans. Al Daily Mail ha raccontato che si era iscritta per girare dei video ma arrivata sul set si è accorta di dover partecipare a un’orgia. “Non lo sapevo ma è stato divertente”.

A cura di Gaia Martino

Mishel Karen, ex protagonista di Matrimonio A Prima Vista in Australia, ha raccontato di aver girato un video molto spinto per Only Fans. Ha partecipato alla settima edizione del reality e sposò Steve che lasciò poco dopo. Al Sexpo che si è svolto a Brisbane la provocante Mishel Karen ha svelato al Daily Mail di essersi trovata su un set – per il quale si era candidata – diverso da ciò che immaginava. "Non sapevo che avrei partecipato ad un'orgia" ha spiegato, confessando però di essersi divertita.

Il racconto di Mishel Karen

Al Daily Mail Mishel Karen ha confessato di essersi divertita a filmare un'orgia con 12 persone tra donne e uomini per Only Fans. Non immaginava a cosa andasse incontro prima di arrivare sul set: "Stavano organizzando una giornata dedicata ai film in un particolare appartamento e bisognava pagare una caparra. Ad un certo punto tutti hanno detto "Filmeremo un'orgia". Io ho pensato di non aver firmato per questo, pensavo che se c'erano altri produttori avremmo potuto fare dei video. Non avevo capito che sarebbe stata un'orgia".

Nonostante l'esitazione, l'ex star del reality in Australia ha confessato di essersi divertita nonostante sia stato impegnativo, perché durato circa 45 minuti: "Alcuni ragazzi hanno molto talento in quello che fanno, è stato un po' caotico, e in un certo senso mi sono trovata con quasi tutti. Abbiamo però fatto una pausa perché era troppo" ha continuato.

Oggi è ricca grazie a Only Fans

Al Sexpo la 51enne ha confessato di essere pienamente stabile economicamente, come non lo è mai stata prima, grazie ad Only Fans. Ha rivelato di aver guadagnato "centinaia di migliaia di dollari" in poco più di un anno girando video porno sulla piattaforma. "Non ho mai avuto molti soldi e questi sono giusti e aiutano. Rendono la vita più facile" ha confessato aggiungendo che la sua famiglia sostiene la sua carriera nonostante le sue esibizioni siano a fini sessuali. Mishel Karen è diventata nonna l'anno scorso e non teme che nel futuro qualcuno possa vedere il suo lavoro in maniera negativa: "Spero che il sesso e la sessualità siano molto più aperti e che questo tipo di cose non abbiano importanza".