Matteo Riva e Irene Pigneri di Matrimonio a Prima Vista si sono sposati di nuovo: il video delle nozze Matteo Riva e Irene Pigneri di Matrimonio a Prima Vista si sono sposati di nuovo. I due hanno rinnovato i loro voti dopo il programma, superando la crisi dello scorso anno e promettendosi, ancora una volta, amore eterno.

A cura di Ilaria Costabile

Matteo Riva e Irene Pigneri, dopo aver partecipato a Matrimonio a Prima Vista, si sono sposati di nuovo. I due si sono scambiati nuovamente i voti nella serata di venerdì 27 giugno, circondati da amici e parenti che hanno festeggiato la conferma di questo amore che, lo scorso anno, aveva subito qualche turbolenza.

Matteo Riva e Irene Pigneri si sposano di nuovo

E, invece, l'amore vince sempre. Dopo la crisi che lo scorso anno aveva portato i due a riflettere sull'andamento del loro rapporto, Matteo Riva e Irene Pigneri si sono riavvicinati dopo che lui ha è tornato con una romantica proposta di matrimonio, con tanto di dichiarazione e anello di fidanzamento, davanti alla quale sua moglie si è nuovamente sciolta. Il matrimonio è stato celebrato a Punta Castello, a Bacoli, dove i novelli sposi al tramonto hanno potuto ballare e divertirsi circondati da coloro che hanno vissuto, passo dopo passo, il loro innamoramento. Alla cerimonia hanno partecipato anche due ex volti del programma Matteo e Gennaro.

La partecipazione a Matrimonio a Prima Vista nel 2023

I due avevano partecipato all'edizione del 2023 di Matrimonio a Prima Vista, dimostrando fin da subito una certa affinità che, infatti, li ha portati a credere fino in fondo nella loro conoscenza, tanto da fare il possibile per costruire un rapporto solido e duraturo. La crisi, attraversata lo scorso anno, non ha fatto altro che stabilizzare, ancor di più, un incontro nato come un esperimento in un programma tv. Matteo e Irene, infatti, rientrano in quella bassa percentuale di coppie che, dopo aver partecipato alla trasmissione di Real Time, trovano davvero l'incastro perfetto e decidono di proseguire il percorso anche una volta finito il programma. La storia di Matteo e Irene è la dimostrazione del fatto che, a volte, la ricerca dell'amore, anche se mediata da esperti e telecamere, può portare a qualcosa di puro e destinato a durare.