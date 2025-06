video suggerito

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si rincontrano dopo la separazione: "Le nostre anime ora sono leggere" Matteo Viviani e sua moglie Ludmilla Radchenko si sono visti dopo mesi dalla loro rottura e hanno condiviso una serata romantica, spesa a parlare dei figli e di loro stessi: "Una separazione, se affrontata con intelligenza, può trasformarsi in un'evoluzione positiva per tutti".

A cura di Sara Leombruno

Poco più di due mesi fa, l'inviato de Le Iene Matteo Viviani e sua moglie Ludmilla Radchenko avevano comunicato di essersi separati. Oggi, con un post condiviso su Instagram, i due hanno dato esempio di cosa significhi terminare un rapporto con serenità e hanno fatto sapere ai followers di essersi rivisti: "Questa serata, a suo modo romantica, passata a parlare dei nostri meravigliosi bambini, dei loro progetti, dei loro bisogni, della loro felicità e anche un po’ di noi".

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko e il "primo appuntamento" dopo la serapazione

"Sono oramai 4 mesi che abbiamo deciso di dividerci… ed eccoci qua, con tanto di sangria! Separare le nostre vite mantenendo al contempo un profondo legame sembrava quasi un’utopia; un ideale bello da raccontare ma impossibile da realizzare". Sono queste le parole con cui Matteo Viviani e la sua ex moglie Ludmilla hanno deciso di corredare uno scatto che li ritrae insieme, in una sorta di "primo appuntamento" dopo la separazione. I due hanno speso del tempo insieme, mettendo da parte la solita acredine che si solito contraddistingue chi è coinvolto nella fine di una storia:

Questa serata, a suo modo romantica, passata a parlare dei nostri meravigliosi bambini, dei loro progetti, dei loro bisogni, della loro felicità e anche un po’ di noi… beh, dimostra che una separazione, se affrontata con intelligenza, può trasformarsi in un’evoluzione positiva per tutti. E dopo qualche doveroso nuvolone oggi, finalmente, le nostre anime sono leggere e felici. Cin cin!

Perché i due si sono lasciati

Quella dell'inviato de Le Iene e la sua ormai ex moglie è stata una decisione presa di comune accordo, che è arrivata dopo mesi di riflessioni: con un videomessaggio, il personaggio televisivo aveva spiegato perché hanno deciso di prendere strade separate: "Un'evoluzione necessaria nel momento in cui ci siamo resi conto che continuare a stare insieme avrebbe significato rischiare di demolire quel sentimento che c'è ancora tra di noi e che sempre ci sarà. Al di là di tutto, lei sarà per sempre la madre dei miei figli e io il padre dei suoi", aveva scritto.