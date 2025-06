Siria Pingo di Temptation Island spiga perché è finita con Matteo: “Voglio di più, non condividevamo niente”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Siria Pingo ha parlato della rottura da Matteo Vitali. Dopo aver raccontato che la loro storia d'amore stava attraversando un momento delicato, l'ex protagonista di Temptation Island ha spiegato perché hanno deciso di allontanarsi. Insieme hanno affrontato il reality di Canale 5 nella scorsa edizione per mettere alla prova la loro relazione, che durava da 8 anni.

Perché Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati

In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, Siria Pingo ha voluto rispondere a una follower e spiegare i motivi della rottura dal fidanzato. "Quando una relazione finisce è perché le due parti non vanno più d’accordo. In questo caso io e Matteo era tanto tempo che non andavamo più d’accordo", ha precisato la 23enne. Tra le motivazioni dell'allontanamento la sua perdita di peso non c'entra, dal momento che i problemi erano iniziati già prima: "Era da marzo 2022 che non andava più bene. Vorrei puntualizzare che i miei problemi con lui non sono nati da quando sono dimagrita, ma da prima, quindi Matteo c’è stato quando io ero sovrappeso, non ero una ragazza obesa".

A influire sulla decisione, invece, il fatto che Matteo non fosse così presente nella vita di Siria come lei avrebbe voluto. "Perché io a 23 anni dovrei accontentarmi di una relazione in cui non condividiamo niente, non siamo mai andati in viaggio, il primo viaggio che abbiamo fatto è stato ad Amsterdam tutto spesato dalla produzione", ha spiegato. E ha aggiunto: "Non mi ha mai accompagnato ad un intervento, non c’è stato al mio intervento allo stomaco, al seno. Perché devo stare con una persona del genere? Sono convinta che tutti meritiamo una persona presente".

In che rapporti sono oggi Siria e Matteo

La 23enne ha continuato spiegando che, anche se non sono più una coppia, continuerà a voler bene a Matteo e ad essere per lui una persona presente se dovesse averne bisogno: "Noi ci vogliamo bene, tutt’ora gli voglio bene, se dovesse chiamarmi rispondo subito perché abbiamo condiviso quasi nove anni della nostra vita, però non era più cosa". Oggi Siria cerca un uomo diverso al suo fianco, che sia più presente anche nei momenti delicati della vita: "Voglio di più da una relazione, una persona che sia presente e mi chiami. Non posso continuare a sperare che lui cambi, perché non cambia e quindi la relazione è finita, ma non dovete continuare a dire che il motivo è perché sono dimagrita".