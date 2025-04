video suggerito

Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati, lei: “Sto male, ma mi pesavano troppe cose” Siria Pingo ha raccontato a lollomagazine.it di essersi lasciata con Matteo Vitali. L’ex coppia di Temptation Island ha deciso di separarsi: “Le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi, lui diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro”, le parole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siria Pingo e Matteo Vitali, i due ormai ex volti televisivi che parteciparono la scorsa estate a Temptation Island, si sono lasciati. Andarono via insieme dal villaggio dei sentimenti dopo aver confessato i loro punti deboli e fortificato il loro rapporto: fidanzati da oltre 8 anni, quel filo che li teneva uniti potrebbe essersi spezzato. In un'intervista a Lollomagazine.it Siria Pingo ha spiegato il momento delicato che sta attraversando la sua storia d'amore.

Il racconto di Siria Pingo sulla relazione con Matteo Vitali

Siria Pingo e Matteo Vivali stanno vivendo un periodo di pausa che starebbe durando oltre il dovuto. A Lollomagazine.it la giovane, ex di Temptation Island, ha raccontato di non aver ancora incontrato Matteo per mettere un punto alla storia o meno. "Non ci siamo ancora parlati seriamente su come gestire questa cosa, se renderla pubblica o meno, ma credo che ormai tutti abbiano capito. Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere", le parole. Per Siria Pingo la storia al momento non avrebbe modo di tornare in piedi: "Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi".

I motivi della rottura: "Lui dice che sono troppo concentrata sul lavoro"

La crisi sarebbe nata dopo che "le stesse cose che non mi stavano bene, continuavano a pesarmi", ha dichiarato Siria Pingo raccontando che il fidanzato "diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro". Nonostante la decisione di interrompere la relazione, "sto davvero male, quasi 9 anni non ci cancellano facilmente" ha continuato la giovane. "È come se mi mancasse il terreno sotto ai piedi. Abbiamo due modi diversi di affrontare tutto questo", ha concluso.