La sorella di Alvaro Vitali contro Stefania Corona: "Ce lo ha portato via, lo voleva lasciare ora che stava male" La sorella di Alvaro Vitali rompe il silenzio e attacca Stefania Corona ai funerali dell'attore romano: "La moglie ce l'ha portato via. Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare".

La sorella di Alvaro Vitali attacca Stefania Corona con parole dure e cariche di dolore e risentimento. All'uscita dalla chiesa di San Pancrazio dove si sono svolti i funerali, raggiunta da Fanpage.it e da tutti gli altri cronisti presenti, ha sparato a zero contro la ex compagna del fratello: "La moglie ce lo ha portato via".

"Prima era uno come noi, poi tutto è cambiato"

"Ci eravamo un po' persi, io sono più popolana", esordisce la sorella dell'attore, tracciando immediatamente una linea netta. Le sue parole descrivono un Alvaro cambiato dopo l'incontro con quella che definisce "l'amore della sua vita".

A marzo siamo stati a un compleanno, siamo stati felici, siamo stati una giornata insieme e poi è successo quello che è successo. Le strade si sono divise perché un po' è la moglie che ce l'ha portato via, sinceramente. Prima era uno come noi e prima c'aveva il successo. Ha trovato l'amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti.

Un'accusa pesante quella mossa dalla sorella, che dipinge un quadro di una famiglia progressivamente allontanata dall'attore dopo il matrimonio. "Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare", aggiunge, facendo riferimento alle tensioni nell'ultimo periodo di vita di Vitali. "Siamo stati felici per lui, poi dopo mi dispiace che gli ultimi anni… ma è stata una loro scelta non nostra", conclude la sorella con evidente amarezza.

Il ricordo degli esordi con Fellini

Più dolci sono invece i ricordi legati agli inizi della carriera del fratello: "Me lo ricordo. Era piccolino, lavorava a un negozio di lampadari, aveva 17 anni e Fellini lo cercava. Cercava un ragazzetto, l'avevo visto curioso, strano, diceva barzellette. Gli ha fatto fare il provino e da lì ha cominciato", continua la sorella, descrivendo quell'incontro fortuito che avrebbe cambiato per sempre la vita del fratello. Particolarmente significativo il dettaglio sul rapporto con la famiglia del regista: "Si è creato un rapporto, la moglie di Fellini era innamorata di lui". Un aneddoto che testimonia come il giovane Alvaro fosse riuscito a conquistare non solo Federico Fellini ma anche Giulietta Masina, creando legami che andavano oltre il semplice rapporto professionale.