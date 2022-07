Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia estate 2022: i nomi dei single e che lavoro fanno Al via Matrimonio a prima vista Italia estate 2022, dal 15 luglio in streaming su Discovery+. Ecco le coppie ufficiali della nuova edizione: Paolo Lucas (35 anni) e Carolina (30 anni); Alex (34 anni) e Michela (34 anni); Michele (29 anni) e Veronica (33 anni). Vediamo nel dettaglio che lavoro fanno nella vita e quale partner ideale stanno cercando.

Michele e Veronica, nuova coppia di Matrimonio a prima vista estate 2022

Al via Matrimonio a prima vista Italia estate 2022, da oggi 15 luglio 2022 sarà disponibile online su Discovery+ il primo degli otto episodi della nuova stagione. Sei single per tre coppie ufficiali che, come per le precedenti edizioni, sono state create attraverso un matching costruito dal team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto) sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici .

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia estate 2022

Dopo il successo delle vecchie coppie, sono pronte le nuove coppie e saranno formate da: Paolo Lucas, 35 anni di Castiglione delle Stiviere, e Carolina, 30 anni di Verona; Alex, 34 anni romano, e Michela, coetanea anche lei di Roma; Michele, 29 anni di Torino e Veronica, 33 anni di Nova Milanese. Vediamo nel dettaglio che lavoro fanno nella vita e quale partner ideale stanno cercando per realizzare il sogno di una vita insieme che duri per sempre.

Michele, 29 anni e Veronica, 33 anni

Michele, Personal trainer di Torino: Laureato in scienze motorie, ha da poco aperto uno studio privato dove lavora come personal trainer. Figlio unico, è molto legato ai suoi genitori con i quali ha un rapporto aperto e sincero. Per Michele lo sport è una vera e propria filosofia di vita e vi dedica tutte le sue energie.

Veronica, infermiera di Nova Milanese: Infermiera da anni, un lavoro che la porta a prendersi costantemente cura degli altri. La famiglia è il suo esempio di vita: i genitori avevano 14 anni quando si sono fidanzati e sono ancora felicemente sposati. Ha una sorella più piccola. Ama l'arte, la fotografia e la musica. Le piacerebbe vivere lontano dalla città e dallo smog.

Alex, 34 anni e Michela, 34 anni

Alex, corriere di Roma: Ha da poco lasciato la gestione di un'attività e momentaneamente fa consegne su tutta Roma per un'azienda privata. I suoi sono separati, ma ha con entrambi un bellissimo rapporto. Ha una sorella più piccola con cui va molto d'accordo. Dal buon cuore e la vena esuberante, ama gli imprevisti. Adora gli animali, giocare a calcio ed è grande tifoso della Roma.

Michela, ostetrica di Roma: Ostetrica da anni, sta prendendo una seconda laurea per diventare strumentista in sala operatoria. È figlia unica, la mamma è la sua vita e si vogliono molto bene. Tanto legata anche alla nonna Enny e al nonno Dino. Determinata e sensibile, è appassionata di balli latino-americani e di viaggi. Solitamente le piace uscire con gli amici.

Paolo Lucas, 35 anni e Carolina, 30 anni

Paolo Lucas, curatore d'arte di Castiglione delle Stiviere: Dopo aver studiato storia dell'arte a Roma e

gemmologia a Gerusalemme, adesso lavora come curatore d'arte. La mamma è Argentina e il padre era italiano. Ha una sorella maggiore. Appassionato di arte, di musica e di sport. Ritiene di essere buono e di avere un forte senso di giustizia.

Carolina, barista di Verona: Ha lasciato l’università per motivi personali e ora lavora in un bar. Le piace moltissimo stare a contatto con la gente. Seconda di tre figli, adora i suoi fratelli maschi e ha grandissima stima di sua mamma. Molto sportiva, gioca a pallavolo, pratica crossfit e wakeboard. Si definisce gelosa, lunatica e pazzerella.